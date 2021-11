Je nebezpečná? Jak se šíří v JAR? Platí na ni vakcíny? Otázky kolem nové varianty covidu, která děsí svět

Odborníci upozorňují na množství a „nezvyklou konstelaci“ mutací, které obsahuje, varují před důsledky jejího šíření a někteří ji označují dokonce za nakažlivější, než je současná delta. Řeč je o omikronu, nové variantě koronaviru s označením B.1.1.529, která se nyní rychle šíří hlavně v JAR. První případ ale hlásí i Evropa. Co o obávané variantě koronaviru SARS-CoV-2 víme, nabízí přehled otázek a odpovědí, který sestavil iROZHLAS.cz. Otázky a odpovědi Pretoria/Brusel/Tel Aviv 5:00 27. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová varianta koronaviru s označením B.1.1.529 se nyní rychle šíří hlavně v Jihoafrické republice | Zdroj: Reuters

Kde se objevila?

Šíření nové varianty, kterou Světová zdravotnická organizace v pátek večer pojmenovala omikron, potvrdily jihoafrické úřady ve čtvrtek 25. listopadu. Úplně poprvé ji ale 11. listopadu zachytily laboratoře v Botswaně, až následně se rozšířila do Jihoafrické republiky a odtud do Hongkongu, kam ji zřejmě zavlekl cestující z Jihoafrické republiky.

Podle britského deníku The Guardian jde o 36letého muže, který měl před odletem do JAR negativní PCR test. V zemi pobýval od 22. října do 11. listopadu, dva dny po návratu do Hongkongu mu ale PCR test vyšel pozitivní a prokázala se u něj nová varianta.

V mezinárodních databázích bylo k pátku zaznamenáno více než 60 případů, z nichž drtivou většinu zachytili právě v JAR. Jeden případ také zachytily laboratoře v Belgii, kde byla infekce novou variantou potvrzena u jedné z pacientek. Mladá žena nemá žádnou vazbu na Jihoafrickou republiku, před nedávnem ale navštívila Egypt a Turecko. Podle belgické veřejnoprávní zpravodajské společnosti RTBF nebyla očkovaná.

První případ v pátek ohlásil také Izrael, a to u člověka, který přicestoval z Malawi. V České republice zatím žádná laboratoř výskyt nové varianty nepotvrdila.

Nová varianta dostala kódové označení B.1.1.529, stejně jako u ostatních verzí koronaviru se jí ale zároveň přezdívá písmenem řecké abecedy – v tomto případě je to omikron.

Může být nebezpečná?

Velká část vědců i politických představitelů z nejrůznějších koutů světa bijí kvůli výskytu nové varianty koronaviru na poplach. Vědci ji poprvé identifikovali před dvěma týdny a nese „velmi nezvyklou konstelaci“ mutací, kvůli kterým by pro ni mohlo být snazší překonat imunitu a být nakažlivější.

„Tato varianta nás překvapila, je to velký skok v evoluci. Má mnohem více mutací, než jsme – zvláště po velmi vážné třetí vlně způsobené variantou delta – očekávali,“ připustil odborník Tulio de Oliveira z univerzity v jihoafrickém městě Stellenbosch, který je zároveň členem týmu WHO monitorujícího mutace koronaviru.

Vědci, kteří novou podobu koronaviru zkoumali, upozorňují mimo jiné na to, že jen na takzvaném spike proteinu koronaviru – hrotech vyčnívající z povrchu viru umožňujících vstup do hostitelských buněk – má varianta 32 mutací. Tyto mutace přitom mohou ovlivňovat schopnost nakazit buňky a mohou ztížit obrannou reakci organismu. Podle britské televize BBC má mutací celkově kolem 50.

Například americký deník The New York Times podotýká, že na takzvaném receptoru ACE2, kterým virus SARS-CoV-2 vstupuje do lidské buňky, má nová varianta celkem deset mutací. Pro srovnání, v případě varianty beta to jsou tři, u delty dokonce jen dvě.

Nová varianta viru B.1.1.529 z Jižní Afriky bude skutečným problémem. Provedli jsme analýzu doposud popsaných mutací této varianty a je zde celkem 37 změn proti wuhanské sekvenci. 3D model ukazuje mnoho mutací v místě vazby na ACE2 receptor, což může ovlivnit infekčnost viru. pic.twitter.com/T6TZNz4htb — O Šerý (@omarsery1) November 26, 2021

Podle virologa z Centra infekčních nemocí zvířat a zoonóz Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity Jiřího Černého z toho vyplývají dvě nebezpečí. První se týká nakažlivosti, druhé nebezpečí pak spočívá ve schopnosti viru obejít imunitní systém.

„Jde o to, že spike protein je ten nejdůležitější protein na povrchu viru, který způsobuje, že virus může nakazit hostitelské buňky, a určuje, jakým způsobem je může nakazit. První nebezpečnou věcí tedy může být to, že se virus bude snadněji a rychleji šířit. Druhá nebezpečná věc pak tkví v tom, že jde o skutečně velké množství mutací. Může se tedy stát, že varianta bude hůře nebo téměř vůbec rozpoznávaná protilátkami, které jsme si vytvořili po vakcinaci nebo prodělaní covidu-19 předchozími variantami viru,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz.

Také odborník z České zemědělské univerzity tedy má novou variantu za potenciálně nebezpečnou, další informace ale přinese podle něj až bližší zkoumání.

„Musíme dávat pozor na to, jakým způsobem se tato varianta bude šířit v populaci, jaké příznaky budou mít lidé, kteří se touto variantou nakazí, a zatřetí jestli se tato varianta nebude výrazně víc vyskytovat u lidí, kteří byli proti covidu očkováni nebo kteří jej nedávno prodělali. To by ukazovalo na to, že je výrazněji odolná proti protilátkám získaným touto cestou,“ říká také Černý.

Jako biologovi mne prijde fascinujici, ze B.1.1.529 SARS-CoV-2 varianta nasbirala v S proteinu v radu mesicu vic mutaci, nez protein, ktery studujeme, nasbiral za poslednich 500 milionu let behem evoluce obratlovcu. Ale dobra zprava to neni. — Petr Svoboda (@SvobodaLab) November 26, 2021

Je odolná vůči vakcínám?

Jak naznačují dosavadní zkoumání, jednou z nejzávažnějších odlišností nové varianty může být schopnost unikat ochraně vakcín.

„Teoreticky to možné je. Bude důležité to otestovat jednak laboratorně a následně to potvrdit epidemiologicky pozorováním na pacientech, kteří se tímto virem nakazí,“ podotýká Černý.

Upozorňuje na to také britská agentura pro zdravotní bezpečnost. Důvodem je právě výrazná odlišnost spike proteinu, na kterém jsou vyvinuté vakcíny proti covidu-19 založeny.

Například podle biologa Oxfordské univerzity Jamese Naismithe je „téměř jisté“, že nová varianta účinnost vakcín proti covidu sníží, do určité míry by ale vyvinuté očkovací látky proti ní stále měly fungovat. „Je to špatná zpráva, ale neznamená to soudný den,“ uvedl v pořadu Today rádia BBC.

Také jihoafrický Tulio de Oliveira se na situaci snaží hledat alespoň nějaká pozitiva a tou hlavní podle něho je, že se nová varianta dá odhalit za pomoci PCR testů. Jeho jihoafrický kolega Richard Lessells z univerzity ve městě Durban ale optimistický příliš není.

„Znepokojuje nás, že tato varianta může ve společnosti už poměrně široce cirkulovat,“ cituje jeho slova magazín Nature. „Skutečně klíčová otázka se ale týká závažnosti onemocnění (způsobeného novou variantou koronaviru),“ dodává Lessells. Podle něj se tak odborníci nyní zaměřují mimo jiné právě na to, zda B.1.1.529 vede k závažnějším, nebo naopak mírnějším formám nemoci.

Na 3D modelu spikového proteinu koronaviru SARS-CoV-2 je vidět 37 mutací nové jihoafrické varianty B.1.1.529, z nich jsem spočítal, že 18 brání vazbě vytvořených protilátek a 8 ovlivňuje vazbu na ACE2 receptor. Několik mutací je zcela nových doposud nepopsaných. pic.twitter.com/Szo3xk2hNH — O Šerý (@omarsery1) November 26, 2021

Jak se šíří v JAR?

Jihoafrické ministerstvo zdravotnictví eviduje šíření nové varianty hlavně v nejlidnatější provincii Gauteng, kde leží ekonomické centrum Johannesburg a hlavní město Pretoria. V menší míře se pak objevila také ve zbytku území JAR.

Podle jihoafrických úřadů se celkový denní výskyt potvrzených případů covidu od začátku měsíce zvýšil desetinásobně – zatímco zkraje listopadu laboratoře odhalily jen něco přes 100 případů za den, ve středu to bylo 1200. Podle některých vědců může být příčinou právě nová varianta B.1.1.529.

Deník The New York Times přitom varuje, že jihoafrické laboratoře novou variantu odhalují hlavně mezi mladými lidmi, kde je podíl očkovaných velice nízký. Podle ministra zdravotnictví Joe Phaahla je ve věkové skupině mezi 18 a 34 lety v JAR očkováno něco málo přes čtvrtinu lidí.

Během čtvrteční tiskové konference Phaahla zároveň dodal, že je jen „otázkou času“, než se virus rozšíří po celé zemi.

To co předvádí nová varianta B 1.1.529 v JAR nevypadá pro svět vůbec dobře. Rychlost s jakou nastoupila výrazně předčila i deltu. pic.twitter.com/nKd5x1LO21 — Rasti Madar (@RastiMadar) November 25, 2021

Jaká opatření se zavádějí?

Na alarmující zprávy z JAR okamžitě zareagoval prakticky celý svět. Mezi prvními ohlásila opatření Velká Británie, která kvůli nové variantě nechala pozastavit lety z JAR, Botswany, Namibie, Zimbabwe, Lesotha a Svazijska. Krátce na to se přidaly i další země včetně Německa, které označilo JAR za oblast s mutacemi.

Wir bleiben bei der Einreise vorsichtig. Die neu entdeckte Variante #B11529 besorgt uns, daher handeln wir hier pro-aktiv und frühzeitig. Das letzte, was uns jetzt noch fehlt, ist eine eingeschleppte neue Variante, die noch mehr Probleme macht. (2/2) — Jens Spahn (@jensspahn) November 26, 2021

„Nově objevená varianta B.1.1.529 nás znepokojuje, proto jednáme proaktivně a včasně. To poslední, co nám ještě chybí, je zavlečení nové mutace, která způsobí ještě více problémů,“ napsal na twitteru německý ministr zdravotnictví Jens Spahn s upozorněním na už tak špatnou situaci kolem covidu, která v zemi panuje.

Kroky vyvolané novou variantou v pátek odpoledne oznámila i česká vláda v demisi, která mimo jiné rozhodla, že Češi vracející se z některých afrických zemí budou muset minimálně na deset dnů do izolace. Kromě JAR jde například o Namibii, Lesotho, Svazijsko, Zimbabwe, Botswanu, Zambii nebo Mosambik.

Adam Vojtěch

@adamvojtechano V reakci na šíření nové varianty viru nebude od soboty umožněn vstup do ČR občanům 3. států pobývajících v posledních 14 dnech více jak 12 hodin v JAR, Namibii, Lesothu, Svazijsku, Zimbabwe, Botswaně, Zambii a Mosambiku. Českým občanům nedoporučujeme do těchto zemí cestovat. 7 82

Zákaz cest z většiny afrických zemí v pátek ohlásil také Izrael, který eviduje první případ nové varianty.

„Nyní jsme na pokraji nouzového stavu. Žádám všechny, aby byli připravení,“ uvedl v reakci na zprávy z JAR izraelský premiér Naftali Bennett, který novou variantu označil za „velmi znepokojivou“ a mnohem nakažlivější než varianta delta. „Naší hlavní zásadou je jednat rychle, důrazně a hned,“ doplnil premiér.