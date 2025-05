Nová velká koalice v Německu. Sociální demokraty motivovala i hrozba posílení AfD, naznačuje Lizcová

Jak soudržná může být vládní koalice Friedricha Merze? „Předchozí kancléř Olaf Scholz byl kritizovaný za řadu věcí, mimo jiné za to, že nedokázal najít dobrý osobní vztah s francouzským prezidentem Macronem nebo s dalšími evropskými partnery. Očekává se, že Merz se toto pokusí prolomit,“ říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Zuzana Lizcová z katedry německých a rakouských studií na Institutu mezinárodních studií FSV UK. Dvacet minut Radiožurnálu Berlín 0:45 3. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zuzana Lizcová | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Německo zná po předčasných únorových sněmovních volbách novou vládu. Jak by se podle vás dala charakterizovat?

Novou vládu lze charakterizovat jako vládu koaliční a kompromisní.

Je trochu těžké jí říkat vláda velké koalice, protože má ve Spolkovém sněmu jenom mírnou převahu, nějakých 12 mandátů, a je tedy mnohem méně silná než dřívější koalice, které byly vytvořeny mezi CDU/CSU a sociální demokracií. Němečtí komentátoři mají také trochu problém s tím, jak tuto vládu krátce pojmenovat.

Členové německé sociální demokracie schválili v úterý koaliční smlouvu, kterou strana vyjednala s konzervativní unií CDU/CSU. Bylo to jenom formální posvěcení, nebo se mohlo stát, že by na odmítnutí členské základny celý projekt ztroskotal?

Pouhá formalita to rozhodně nebyla. Pokud by celá členská základna sociální demokracie s koaliční smlouvou nesouhlasila, tak by skutečně k nové koalici nemuselo dojít. Scénáře se trochu lišily, nikdo o tom nechtěl příliš hluboce spekulovat…

Zkrátka v té chvíli by bylo dost dobře možné, že by Německo nemělo stabilní vládu, mělo by třeba vládu menšinovou nebo by dokonce došlo k předčasným volbám, což by v současné rozkolísané situaci jak na německé, tak na světové politické scéně bylo skutečně velice nešťastné. A je zajímavé, že sociální demokraté nakonec poměrně jasně koaliční smlouvu podpořili.

Připomeňme, že druhou nejsilnější stranou v Německu je bezmála 21procentní AfD. Kdyby koaliční jednání zkrachovala a voliči by museli k urnám znovu, jak pravděpodobné je, že by Alternativa pro Německo volby tentokrát vyhrála?

Vzhledem k tomu, jak vypadají současné průzkumy veřejného mínění, je velmi pravděpodobné, že by AfD buďto ty volby vyhrála, nebo by byla těsně druhou nejsilnější stranou.

Každopádně by se dalo očekávat, že by posílila. A byl to jeden z motivů právě pro sociální demokraty, aby hlasovali pro koaliční smlouvu, i když s ní třeba úplně nesouzněli.

Téma migrace

Bývalý poslanec SPD Jörg Nürnberger řekl nedávno ČRo Plus, že migrace pro Němce není tak důležité téma a že mnozí chápou nezbytnost migranty přijímat. Jaká tedy bude migrační politika nové vlády?

Úplně bych nesouhlasila s výrokem, že to není důležité téma, protože téma migrace zasahuje do celé řady oblastí naprosto běžného života německých občanů.

To, že v posledních letech do Německa přišel velký počet lidí, se projevuje na řadě míst. Ať už je to ve školství, na trhu s bydlením, kde zejména ve velkých městech se nedostává dostupných bytů, ať je to třeba i v oblasti integrace na pracovním trhu…

Ale myslím si, že pan Nürnberger hodně mluvil o tom, že tématika migrace se smrskává na bezpečnostní oblast. To znamená, že se před volbami hodně mluvilo zejména o tom, jaký vliv má imigrace na bezpečnostní situaci v Německu. A řekla bych, že z tohoto důvodu byl trochu kritický k tomu, že by to téma bylo tak podstatné pro běžné Němce.

Řada Němců si určitě uvědomuje, že je potřeba, aby do Německa přicházeli lidé zvenčí. Německo postrádá kvalifikovanou pracovní sílu a samozřejmě velmi záleží na tom, jaký druh migrace potom do té země přichází.

Nová německá vláda od prvního dne ve funkci zpřísní kontroly na hranicích. Co to pro nás může znamenat?

Znění koaliční smlouvy je v tomto směru poněkud nejasné. Stojí tam, že ke kontrolování hranic, případně odmítání žadatelů o azyl na německých hranicích, má docházet po dohodě se sousedními zeměmi, ale není úplně jasné, jakou podobu tato dohoda má mít.

Relativně pevná koalice

Jak stabilně se jeví vládní koalice Friedricha Merze na začátku?

Na začátku se zdá, že je relativně pevná, protože se dá říci, že ta koaliční vyjednávání probíhala relativně rychle, relativně bezproblémově a že obě strany – nebo všechny tři strany, když budeme přesnější a započítáme i bavorskou CSU –, dokázaly do koaliční smlouvy prosadit pro sebe důležité body.

To, co bude teď zásadní, je, jak se bude této koalici dařit v následujících týdnech a měsících, zda se jí skutečně podaří nastartovat německou ekonomiku, což je velmi zásadní věc, a zda dokáže táhnout za jeden provaz i v ostatních důležitých oblastech.

Jaká bude zahraniční politika Německa? Co se dá odhadnout třeba ve vztahu k EU, k Ukrajině?

Dá se říci, že stěžejní vektory německé zahraniční politiky zůstávají relativně stejné. Nedochází tam k nějakým zásadním změnám nebo zvratům.

Předchozí kancléř Olaf Scholz byl kritizovaný za řadu věcí, mimo jiné za to, že třeba nedokázal najít dobrý osobní vztah s francouzským prezidentem Macronem nebo s dalšími evropskými partnery. Očekává se, že Friedrich Merz se toto pokusí prolomit.

Německo slibuje, že bude aktivnější a rozhodnější i na evropské půdě, kde ho v posledních letech paralyzovalo to, že se předchozí vláda nebyla schopna v řadě oblastí shodnout na společné strategii.

Friedrich Merz se hlásí i k tomu, že chce hrát důležitou roli v pomoci válčící Ukrajině a alespoň částečně tím nahradit to, že Spojené státy se z této oblasti stahují. Nicméně zároveň určitě nová vláda nechce přerušit své tradičně dobré vztahy se Spojenými státy, o kterých jsem mluvila, chce pracovat i na transatlantickém spojenectví. Myslím si, že tady velké změny politiky čekat nemůžeme.

Co stojí za popularitou ministra obrany Borise Pistoriuse (SPD)? Zruší nová koalice tzv. občanský příjem? A změní Johann Wadephul (CDU) kurz německé zahraniční politiky? Poslechněte si celý rozhovor výše.