V Salvadoru převezli dva tisíce zadržených do zřejmě největší věznice na světě. Jde o příslušníky gangů

V Salvadoru přivezli první dva tisíce vězňů do nově postavené věznice, která má podle tamní vlády kapacitu 40 tisíc osob. To by z ní dělalo zřejmě největší věznici na světě. Převoz prvních vězňů oznámil v pátek salvadorský prezident Nayib Bukele, který si jako jednu z priorit své vlády stanovil boj proti ozbrojeným gangům v této středoamerické zemi. Lidskoprávní organizace ho ale kritizují, že při tom porušuje lidská práva.

