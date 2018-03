Prokurátor: Čas Kuciakovy vraždy známe s přesností na pět minut. Byla zřejmě na objednávku

Slovenský investigativní novinář Ján Kuciak a jeho snoubenka Martina Kušnírová byli s největší pravděpodobností zavražděni na objednávku. Vyplývá to z dosavadního průběhu vyšetřování, o němž informoval prokurátor. „Z dosavadních zjištění jednoznačně vyplývá, že k vraždě došlo 21. února. Čas vraždy je možné určit v rozmezí pěti minut,“ řekl na tiskové konferenci. Bratislava 14:14 26. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zavražděný novinář Ján Kuciak a jeho přítelkyně Martina Kušnírová na transparentech účastníků smutečního pochodu v Bratislavě | Zdroj: Reuters

Mladý pár zemřel po zásahu třemi střelnými ranami ze zbraně ráže 9mm. Prokurátor upřesnil, že v případě Martiny Kušnírové šlo o jednu ránu do hlavy, v případě Jána Kuciaka o dvě rány do srdce. „Okolnosti nasvědčují tomu, že to byla vražda na objednávku,“ přiblížil. Dodal, že policie zadokumentovala i pohyb pravděpodobného pachatele.

Pro zveřejnění detailů z vyšetřování se prokurátor rozhodl poté, co se podle něj na veřejnosti objevilo „velké množství nepřesných a protichůdných informací“.

Prokurátor například vyvrátil pochybnosti o odbornosti lékaře, který na místě ohledával těla. Rozhodující pro vyšetřování je podle něj pitva, kterou provedli odborníci.