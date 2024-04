Nově schválený migrační balíček nic nezmění. Nahrává spíš pašerákům, míní analytik

Bylo to drama až do poslední chvilky, europoslanci ve středu schválili celý migrační balíček tvořící deset legislativních návrhů. Tato série norem počítá mimo jiné s efektivnějšími kontrolami migrantů a s rychlejším vracením neúspěšných žadatelů o azyl do zemí původu. „Systém ale nepomáhá lidem v tom, abychom se k ním chovali jako k lidem,“ kritizuje v rozhovoru pro Radiožurnál Dalimil Petrilák, analytik organizace Pomáháme lidem na útěku. Rozhovor Praha 19:01 11. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Série norem počítá mj. s efektivnějšími kontrolami a s rychlejším vracením neúspěšných žadatelů o azyl (archivní foto) | Zdroj: Reuters

Jak se díváte na přijatou normu?

Je to norma, která situaci uprchlíků nezlepší ani nezmění. Pokud změní, tak spíš k horšímu. Jedná se téměř výhradně o ochranu hranic, o bezpečnostní opatření, o dohody se třetími zeměmi, abychom se s migrací nemuseli moc potýkat, což nás ale dostává do paradoxní situace.

Na jednu stranu velice správně bojujeme proti pašerákům a převaděčům, na druhou stranu tímto krokem převaděčům přihráváme více profitu a více zákazníků.

Jakým způsobem tato schválená norma nahrává převaděčům?

Tak, že výrazně komplikuje možnost dostat se do Evropské unie legální cestou. Možná je dobré říct, že legální cesty neexistují a Evropská unie ani nediskutuje o tom, jak by taková legální cesta mohla vypadat. Zoufalí lidé, kteří k nám přicházejí, většinou nemají možnost výběru toho, že by si mohli vybrat, kam půjdou nebo co se svým životem budou dělat.

Tito lidé dělají zoufalé činy a potom hledají tu nejschůdnější cestu, což v tomto případě budou pašeráci, kteří pořád umějí uplácet policisty, umějí překonávat ploty a žádný plot není tak vysoký, aby ho nějaký pašerák nedokázal překonat.

Na druhou stranu, členské státy budou mít podle schváleného balíčku povinnost zajistit rovnocennou úroveň pro přijímání žadatelů o azyl.

To na papíře samozřejmě zní velice správně a těžko se proti tomu něco říká, ale dlouhodobá zkušenost z posledních devíti let ukazuje, že například Řecko doteď nedokázalo podmínky splnit a zůstávají velice náročné a často nelidské.

A nepomůže ani nový princip, který balíček zavádí, a sice že zemím, ve kterých je nejvíce migrantů, budou ostatní země solidárně pomáhat? Ať už tak, že část migrantů převezmou, nebo tak, že tyto státy podpoří finančně nebo materiálně?

Tohle je stav, který dlouhodobě trvá, teď se akorát dostává do nějaké oficiální podoby. I Česká republika dlouhodobě posílá policisty, posílá psovody, posílá nějaké materiální vybavení do Řecka nebo do severní Makedonie, případně do Maďarska.

Dělají to tak i ostatní státy, posílají se peníze. Některé země přebírají migranty, i to se už několikrát povedlo. Takže to není nic moc nového, je to věc, která existuje, akorát nebyla oficiálně schválená na úrovni Evropy.

Doteď to bylo na volbě daného státu, jestli chce jiné zemi pomoct. Zatímco teď se jedná o systémové opatření. Solidarita by ale měla fungovat v každém případech.

Je to tak, jsou tam nastavená pravidla, při jakém množství migrantů by jaké státy měly pomáhat. Země si můžou vybrat, jestli pomůžou finančně, technickou pomocí, nebo převzetím migrantů.

Tenhle systém ale nepomáhá lidem v tom, abychom se k ním chovali jako k lidem. Procedury na hranicích jsou velice špatně kontrolovatelné, jsou velice náročné jak pro policisty, tak pro všechny ostatní zainteresované strany.

A nakonec bude docházet k tomu, že se k těm lidem nebude dostávat dostatečná lékařská péče, nebude možnost posoudit žádosti o azyl, protože lhůty jsou velice krátké a víme, že kapacity úřadů hraničních států jsou velice omezené.

Pravděpodobně bude docházet k velice problematickým legálním situacím.

Vy jste podle všeho k té schválené normě hodně kritický. Není ale nakonec dobře, že nějaký migrační balíček prošel a že tady konečně po letech debat, které nikam nevedly, bude pevný legislativní rámec pro to, jak se v zemích Evropské unie vypořádávat s migrací?

Určitě to dobře je. Je ale veliká otázka, jak moc je ten balíček legální. To nám možná do budoucna ukážou i soudy pro lidská práva a podobně. Je to velká otázka.

To, že si schválíme něco, co je špatně, neznamená, že to je nutně dobře schváleno.