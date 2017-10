Nové vedení Číny je kompletní, všem členům politbyra je přes šedesát

V Pekingu končí 19. kongres komunistické strany. Jeho delegáti rozhodli o tom, že prezidentu Si Ťin-pchingovi svěří v jeho dalším, pětiletém, funkčním období ještě silnější mandát a jeho teze o budování čínské společnosti se dostanou do oficiální ideologie strany. Peking 8:26 25. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínský prezident Si Ťin-pching po svém projevu na 19. kongresu komunistické strany | Foto: Jason Lee | Zdroj: Reuters

Pět minut před polednem pekingského času předstoupilo před novináře sedm členů stálého politbyra. To je sjednocením všech vlivů a frakcí v komunistické straně, kterým musí prezidenta naslouchat.

Sedí v něm straničtí šéfové z velkých měst, jako například ze Šanghaje, lidé, kteří mají blízko k armádě, šéf parlamentu a podobně.

Politbyro oznámí ještě ve středu jméno staronového prezidenta – Si Ťing-pchinga. Neočekávají se ale žádné překotné změny - země jede podle pětiletých plánů.

Nejzajímavější nyní bude, jestli Si Ťin-pching opravdu začne iniciovat ústavní změnu, která by prodloužila jeho dvě funkční období na tři.

Velké změny

Jediný, kdo si kromě prezidenta zachoval v orgánu své místo je čínský premiér Li Kche-čchiang. Zbylých pět odcházejících členů, včetně protikorupčního šéfa Wang Čchi-šana, důležitého spojence prezidenta nahradí Li Čan-šu, Čao Le-ťi,Chan Čeng, Wang Chu-ning a Wang Jang.

Všem sedmi mužům je přes 60 let a je to zároveň poprvé, co se žádný člen politbyra nenarodil před komunistickou revolucí v roce 1949. Reuters upozorňuje na to, že v politbyru se na rozdíl od předchozích případů nenachází žádný zjevný nástupce prezidenta.

Bývalí prominentní členové politbyra jako Chu Čchun-chua či Čchen Mi-ner byli jmenování do širšího 25členného orgánu. Za nejbližšího spolupracovníka čínského prezidenta je z nových členů politbyra považován Li Čan-šu, který podle Reuters zřejmě povede čínský parlament.