Západ věděl o Novičoku od začátku 90. let. Do Německa ho dostal ruský vědec

O existenci a složení ruského nervového plynu Novičok věděl Západ už od začátku 90. let. Vzorek látky podle zjištění deníku Süddeutsche Zeitung získala tajná služba spolkové republiky BND od ruského vědce, který se na vývoji látky podílel. Proto také mohla specializovaná laboratoř ve Velké Británie velmi rychle určit, že pokus o vraždu bývalého ruského špiona Sergeje Skripala a jeho dcery provedli dosud neznámí pachatelé právě pomocí této látky. Berlín 12:45 17. května 2018

Německá tajná služba BND měla kontakt na jednoho z ruských vědců, který pracoval na vývoji Novičoku. Tak to alespoň na začátku 90. let podle Süddeutsche Zeitung tvrdil německým tajným službám. Později Němcům nabídl, že jim obstará vzorek nervového plynu, výměnou za to žádal azyl a bezpečí pro sebe a svou rodinu.

Německo, které tehdy vedl kancléř Helmu Kohl, přemýšlelo, co s nabídkou udělat. Vláda se nakonec rozhodla akci provést, vzorek získat a propašovat do Spolkové republiky. Že se tak stalo, potvrdilo německým médiím několik účastníků této špionážní akce.

Rusko tak muselo vědět, že Západ o existenci Novičoku ví. Kancléř Helmut Kohl to na konci 90. let při setkání s ruským prezidentem Borisem Jelcinem naznačil. Rusko do té doby tvrdilo, že v souladu s mezinárodními dohodami útočné látky a plyny nevyvíjí.

Kohl tehdy Jelcina upozornil, že o pokračujícím vývoji Západ ví. Německu ale záleželo na dobrých vztazích s Ruskem, a proto z toho nedělali žádný velký diplomatický skandál.

Ruský vědec, který Novičok Západu předal, byl několik let v ochranném programu německých úřadů spolu se svou rodinou. Podle rešerší několika německých médií mu prý nikdy nešlo o peníze a dodnes prý žije ve strachu o svůj život.