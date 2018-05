OPCW: Nedokážeme říct, kolik Novičoku bylo použito k otravě Skripala. Sto gramů to ale nebylo

Množství nervově paralytické látky, která byla na počátku března použita ve Velké Británii při otravě bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije, není Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) schopna odhadnout. Organizace to v pátek uvedla v prohlášení, které je v přímém rozporu s předchozím vyjádřením jejího předsedy, které zveřejnil list The New York Times. Haag 19:19 4. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britští experti zasahují u vchodu do nemocnice v Salisbury (otrava Sergeje Skripala). | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Šéf OPCW Ahmet Üzümcü v rozhovoru s listem The New York Times uvedl, že mohlo být použito 50 až 100 gramů látky. Podle prohlášení organizace šlo ale zřejmě jen o miligramy.

Skripalova otrava poškodí naši spolupráci s Brity při fotbalovém mistrovství, varovala Moskva Číst článek

„OPCW nedokáže odhadnout, ani určit množství nervové látky, která byla použita v Salisbury 4. března 2018," uvedla OPCW, podle níž by se množství dalo pravděpodobně vyjádřit v miligramech, spíše než v gramech.

„Aniž bych znal přesné množství, bylo mi řečeno, že mohlo jít o 50 až 100 gramů, což je více, než je potřeba pro výzkumné aktivity na ochranu," řekl předtím Üzümcü listu The New York Times a dodal, že pro laboratorní výzkum se používá nejvýše desetina zmíněného rozpětí.

Krátce po zveřejnění rozhovoru zpochybnil tvrzení šéfa OPCW jeden ze spoluautorů nervově paralytické látky Novičok, která byla podle britské vlády k otravě Sergeje a Julije Skripalových použita.

„To je nějaký zlý sen. Salisbury by z takového množství celý vymřel. To je bojové množství. Ani nevím, kolik lidí by se takovou dávkou dalo zabít," řekl podle agentury RIA Novosti Leonid Rink.

Testoval se i v USA

Agentura DPA uvedla, že pochybnosti vyjádřilo okamžitě i ruské ministerstvo zahraničí, podle nějž by množstvím látky, o kterém hovořil Üzümcü, bylo možné zabít všechny obyvatele čtyřicetitisícového Salisbury.

Diplomacie rozporuje Zemanova slova o Novičoku v Česku: šlo o jinou látku, než kterou otrávili Skripala Číst článek

Podle Británie je za útok na Skripalovy odpovědná Moskva, která to však odmítá a tvrdí, že tuto látku vyráběly i některé další země včetně Česka. Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek prohlásil, že se jed Novičok v malém množství vyráběl i v České republice.

České ministerstvo zahraničí v pátek zdůraznilo, že v Česku se podobné látky vyrábějí pouze v mikroskopickém množství a že prezident hovořil o látce nesoucí jiné označení než jed použitý v anglickém Salisbury.

Německý odborník na chemické zbraně Ralf Trapp, kterého oslovila agentura DPA, v pátek uvedl, že se s Novičokem experimentovalo hned v několika zemích. „Zcela určitě v USA, jistě i v některých evropských zemích a možná ve státech v Asii," uvedl toxikolog Trapp, který pracuje jako nezávislý poradce OPCW.