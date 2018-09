Muže podezřelé z útoku na Skripala známe, jsou to civilisté, oznámil Putin

Dva Rusy, které britští vyšetřovatelé označili za pachatele březnového útoku na dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru, ruské úřady znají, jsou to civilisté a nejsou to žádní zločinci. Na tiskové konferenci ve Vladivostoku to ve středu řekl ruský prezident Vladimir Putin. Doufá, že oba muži sami s novináři promluví. Aktualizováno Vladivostok 9:07 12. 9. 2018 (Aktualizováno: 9:28 12. 9. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvojice Rusů Alexander Petrov a Ruslan Boširov, které britské úřady viní z pokusu o vraždu Skripalových | Zdroj: Reuters

Londýn za pachatele útoku na Skripalovy označil údajné agenty ruské vojenské rozvědky Alexandra Petrova a Ruslana Boširova.

„Samozřejmě jsme se na to podívali, co je to za lidi, a víme, kdo to je. Našli jsme je,“ řekl ve středu Putin novinářům. „Ujišťuji vás, že nic zvláštního nebo kriminálního v tom není,“ dodal.

Ruský prezident na dálku oba údajné atentátníky vyzval, aby předstoupili před novináře. „Chci se na ně obrátit, aby nás dnes slyšeli. Ať se někam dostaví, předstoupí před sdělovací prostředky. Doufám, že se objeví a sami o sobě promluví,“ prohlásil Putin.

Po britském obvinění na adresu Petrova a Boširova se v ruských médiích objevily rozporuplné informace. Šéf zahraničního výboru horní komory ruského parlamentu Sergej Kosačov řekl, že nejde o ruské občany, ale možná britské herce.

Ruský server Fontanka informoval, že člověk jménem Alexandr Petrov byl na seznamu zaměstnanců státního podniku Mikrogen, který se zabývá výzkumem a vývojem imunobiologických preparátů. Podle státní televize RT ale jde jen o shodu jmen. Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že zveřejněná jména ani fotografie podezřelých mu nic neříkají.

Jména oznámil Londýn před týdnem

„Vláda měla pravdu, když v březnu připsala odpovědnost za útok Novičokem Rusku,“ prohlásila minulý týden britská premiérka Theresa Mayová. Petrov s Boširovem jsou podle ní příslušníky ruské vojenské rozvědky GRU.

Šéf britské protiteroristické policie minulý týden oznámil, že v hotelovém pokoji, kde oba muži pobývali, byly nalezeny stopy smrtící látky Novičok.

Podezřelá dvojice podle policie dorazila do Londýna z Moskvy 2. března a do ruské metropole se vrátila 4. března.

O vydání dvojice Londýn nebude usilovat, jelikož Moskva své občany ke stíhání v cizině nevydává. Byl ale vydán evropský zatykač. Británie učinila podobnou zkušenost již v souvislosti s vraždou jiného bývalého agenta Alexandra Litviněnka z roku 2006, kdy Moskva odmítla vydat lidi podezírané britskými úřady.

Bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru Juliji letos v březnu v jihoanglickém Salisbury přiotrávil armádní jed Novičok, který se vyráběl v Sovětském svazu.

Oba byli v kritickém stavu hospitalizováni, ale postupně se z otravy zotavili. Juliji Skripalovou propustili z nemocnice 10. dubna, Sergej Skripal ji opustil zhruba měsíc po ní, konkrétně 18. května. Oba teď žijí na neznámém místě ve Spojeném království.