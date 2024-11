Novinář Daněk: Povolební realita mluví jasně. Evropská komise zůstane u starého kormidla

Europoslanci by v tomto týdnu měli schválit novou Evropskou komisi v čele s Ursulou von der Leyenovou. Jak složitá byla cesta k novému personálnímu obsazení po letošních eurovolbách? A jak palčivá témata bude nová komise řešit? „Často se politici vzájemně mstí. Drží se pod krkem a v šachu. Nejinak tomu bylo i letos,“ popisuje v pořadu Jak to vidí... bývalý zpravodaj v Bruselu Viktor Daněk. Brusel 22:33 25. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letošní evropské volby však ukázaly, že nemalá část voličů v EU cítí velké obavy ze složitých problémů dneška | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Voliči letos rozdali karty velice kreativně. Současná i budoucí šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová tak musela hledat dosti kreativní cesty, jak v komplikované politické situaci uvnitř Evropského parlamentu najít spolehlivou hlasovací většinu a posunout se dopředu. Je to podobné jako v Česku. Když vzniká vláda, potřebuje si jít pro důvěru poslanců. Podobně to má i komise v Bruselu,“ vysvětluje Daněk.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: zástupce ředitele nezávislého think-thanku Europeum a někdejší zpravodaj v Bruselu Viktor Daněk. Moderuje Jan Burda

Povolební realita

Ursula von der Layenová tak byla nucena trochu korigovat své politické priority. „Původně se chtěla více obrátit doprava, říkala například, že přibrzdíme v klimatické politice. Povolební realita jí to ale úplně neumožnila. Navíc se v Evropském parlamentu stalo již tradicí, že se europoslanci snaží Evropské komisi její ustavování co nejvíce zkomplikovat, protože je to vítaná příležitost, jak si říci o nějaké sliby a prosadit vlastní priority.“

Během takzvaného grilování kandidátů na komisaře ale hraje podle Daňka významnou roli i politika, tedy kdo kope za jakou partaj.

Musk si podle některých europoslanců uměle zvyšuje dosahy na X. Žádají Evropskou komisi o prošetření Číst článek

„Často se politici vzájemně mstí. Drží se pod krkem a v šachu. Nejinak tomu bylo i letos. Do poslední chvíle nebylo jasné, jestli některý z kandidátů slyšením neprojde, což by vyvolalo řetězovou reakci. Nakonec se stalo neuvěřitelné. Všichni kandidáti na komisaře prošli, čili s velkou pravděpodobností bude komise tento týden ustavena.“

Stále stejné kormidlo

Letošní evropské volby však ukázaly, že nemalá část voličů v EU cítí velké obavy ze složitých problémů dneška, ať už jde o válku na Ukrajině, vysoké ceny energií, složitou geopolitickou situaci nebo zelenou klimatickou politiku. Do předvolební kampaně se ale silně promítala i místní regionální témata.

Česko a další země nedodaly energeticko-klimatický plán. Evropská komise vůči nim zahájila řízení Číst článek

„Problém je, že Evropský parlament je přímo volený. Odtud pochází velká část legitimity pro to, co Evropská komise později dělá. Kampaně jsou ale velice často národní, rezonují tam národní témata. Lidé se rozhodují i podle toho, jak populární je zrovna vláda. Mnohdy mají tendenci potrestat vládní strany, a naopak zvýhodňovat opozici. Hodně rezonovalo téma migrace anebo klimatická politika. Nejsem si však jistý, jaký bude výsledný vzkaz voličům, protože v kampani jsme se od vládních stran příliš nedozvěděli, jak se k problémům postaví.“

Ursula von der Layenová nicméně musí, jak už bylo řečeno, respektovat karty, jaké byly rozdány. „Není možné, aby Evropská komise měla úplně jiné priority, než má většina v Evropském parlamentu. Parlament hledá každou příležitost, aby svůj hlas ještě více zvýraznil, což se stalo i tentokrát. Přestože tedy verbálně zaznělo mnohé o obrácení kormidla, nic moc se nestane, protože pro to není podpora jak ve většině Evropského parlamentu, tak ani mezi většinou členských států,“ dodává Viktor Daněk.