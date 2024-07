Novinář Kytka: Nové byty, infrastruktura i více lékařů. Labouristé se chystají splnit sliby voličům

Velká Británie má novou vládu. Po 14 letech, kdy zemi vládli konzervativci, převzali moc středoleví labouristé. Jak chce kabinet Keira Starmera restartovat zemi? „Labouristé slíbili voličům až 300 000 nových bytů ročně, kvůli čemuž budou muset změnit řadu předpisů, které dosud developerům ve výstavbě bránily,“ říká k plánu labouristů v pořadu Jak to vidí... na Dvojce novinář Ivan Kytka Jak to vidí... Londýn 0:07 12. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle nového premiéra Keira Starmera potřebuje Velká Británie větší reset a návrat k politice veřejné služby | Foto: Toby Melville | Zdroj: Reuters

Nový vládní program přednese v parlamentu ve středu král Karel III. Radikální změny v domácí i zahraniční politice však čekat nelze.

„Keir Starmer, jakkoli patřil do stínového kabinetu Jeremyho Corbyna, radikálního levicového politika, za pět let, kdy byli labouristé v opozici, prokázal spíše konzervativní sklony, které konvenují s britskými voliči a s tradicí země,“ přibližuje v pořadu Jak to vidí... novinář Ivan Kytka.

„I když tedy vládní program přinese pár neobvyklých iniciativ, radikální nebudou a nebudou ani naplněny ze dne na den,“ tvrdí Kytka.

Byty i lékaři

Podle nového premiéra země potřebuje větší reset a návrat k politice veřejné služby. Velkým problémem je také zdravotnictví a nelegální migrace. Dominantní ale podle Kytky bude pro Labour Party v prvním půlroce snaha zahájit rozsáhlou bytovou výstavbu.

„Labouristé slíbili voličům až 300 000 nových bytů ročně, tedy jeden a půl milionu za jejich volební období, kvůli čemuž budou muset změnit řadu předpisů, které dosud developerům ve výstavbě bránily,“ uvádí Kytka.

Druhým velkým úkolem bude zkrátit dlouhé čekací doby, které provázejí pacienty v britském státním zdravotnictví. Plán labouristů je najít peníze na vyškolení dodatečného personálu i na rozšíření služeb o víkendu.

„Lidé, kteří budou mít naléhavý problém, by nemuseli chodit na nemocniční pohotovosti, ale měli by možnost navštívit svého obvodního lékaře v sobotu po nákupu nebo po jiných povinnostech,“ popisuje dosavadní praxi novinář žijící v Londýně.

Labouristé rovněž ve svém programu slíbili voličům obnovit ekonomický růst, ze kterého budou profitovat i chudší vrstvy obyvatel. Podle Kytky si ale nad konkrétními plány vlády láme hlavu řada komentátorů.

„Zdá se, že labouristé budou chtít přizvat soukromý sektor tam, kde chtějí dosáhnout pokroku. Konkrétně by to měly být ekologické programy a velké programy rozvoje britské infrastruktury, která zaostává za Evropou,“ říká Kytka.

„Ministryně financí už přednesla představitelům finančních kruhů v londýnské City rámec toho, jak soukromé investice nasměrovat tam, kde to bude potřebovat vláda. Jednou z jejích prvních iniciativ je vytvoření obdoby investiční banky a národního suverénního fondu, tedy finanční rezervy, ze které by vláda velké projekty financovala,“ pokračuje Kytka.

Nelegální migrace

Plán na deportace nelegálních přistěhovalců z Velké Británie do Rwandy, což byl jeden ze stěžejních volebních programů konzervativců a expremiéra Rishiho Sunaka, nový premiér zrušil.

„Byl to očekávaný krok, který Keir Starmer avizoval už ve volebním programu. Jako bývalý právník totiž považoval celé schéma a legislativu za velice kontroverzní a netajil se tím, že se nechce dostat do konfliktu s Evropským soudem pro lidská práva. Iniciativu, která stála britské daňové poplatníky 300 milionů liber, proto hned první den zrušil,“ připomíná novinář.

Čím ji vláda nahradí, se ale zatím přesně neví. „Labouristé jsou v tomto poněkud vágní. Slibují si od toho, že obnoví a vylepší vztahy s evropskými partnery, především s Francií a také s dalšími zeměmi, odkud přicházejí imigranti do Británie.“

„Sám si neumím představit, jak to chtějí dokázat, když členské země EU samy navzájem velice bojují o to, čí je odpovědnost postarat se o uprchlíky nebo zda je vůbec přijmout a zda bránit nelegální imigraci...,“ uzavírá Ivan Kytka.