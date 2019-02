Nikdo k tomu nedal příkaz, popřel Rijád vinu korunního prince na vraždě Chášukdžího

Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán nenařídil zavraždit novináře a kritika Rijádu Džamála Chášukdžího. Zopakoval to v pátek saúdskoarabský státní ministr pro zahraniční záležitosti Ádil Džubajr. Chášukdží byl brutálně zabit loni v říjnu při návštěvě saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu. Tělo se nenašlo a spekuluje se, že zabití nařídil korunní princ Muhammad. Rijád/Washington 19:53 8. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protestující před budovou saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu s fotografií novináře Džamála Chášukdžího | Foto: Osman Orsal | Zdroj: Reuters

Rijád původně Chášukdžího smrt popíral. Později ji přiznal a vysvětlil jako akci komanda, které překročilo své pravomoci. Turecko a další jsou přesvědčeni, že komando jednalo na příkaz z nejvyšších pater domu Saúdů.

„Víme, že to nebyla povolená operace. Nikdo k ní nedal příkaz,“ sdělil v pátek ministr pro zahraniční záležitosti Ádil Džubajr.

Kulka pro Chášukdžího

The New York Times ve čtvrtek napsal, že korunní princ už rok před Chášukdžího smrtí jednomu ze svých poradců řekl, že pokud se novinář nevrátí do Saúdské Arábie a nepřestane s kritikou tamní vlády, použije na něj „kulku“.

Konverzaci zachytila americká tajná služba. Chášukdží žil rok před smrtí v USA a publikoval své příspěvky v listě The Washington Post.

O případ se zajímá také OSN, která do Turecka vyslala svou zvláštní zpravodajku Agnès Callamardovou. Dospěla k závěru, že existují důkazy o tom, že vražda byla naplánovaná a vykonaná představiteli Saúdské Arábie.

Trump měl označit viníky

Vražda Chášukdžího byla podle OSN brutální a úkladná. ‚Odpovídá to tureckým závěrům,‘ souhlasí Ankara Číst článek

Americký Senát dal loni v říjnu prezidentovi Donaldovi Trumpovi 120 dní na to, aby označil viníky, kteří budou za vraždu potrestáni. Tato lhůta vyprší v pátek 8. února.

Podle agentury AFP nic nenaznačuje, že by chtěl Trump lhůtu danou Senátem dodržet. Saúdská Arábie je významný obchodní partner USA a Trump nemá v úmyslu prince očernit.

USA už kvůli vraždě zavedly sankce proti 17 Saúdským Arabům. Mluvčí ministerstva zahraničí Robert Palladino řekl, že k tomu nemá co dodat.

Senátoři už ale připravili návrh zákona, který má zakázat prodej některých zbraní Saúdské Arábii, a to nejenom kvůli vraždě, ale také kvůli „kontroverzní roli Rijádu ve válce v Jemenu“.

Začal soud s podezřelými z vraždy novináře Chášukžího. Prokurátor žádá tresty smrti Číst článek

Chášukdžího turecká snoubenka Hatice Cengizová v pátek představila v Istanbulu knihu, která o Chášukdžím nyní vychází na základě její výpovědi.

Sdělila, že doufá, že USA k případu změní postoj, že je připravena sejít se možná v březnu s Trupem, pokud prezident změní svůj názor. Cengizová Trumpovo pozvání do USA v prosinci odmítla.

Kniha s názvem Džamál Chášukdží: Jeho život, jeho boj, jeho tajnosti vychází v turečtině a příští týden se má objevit v anglickém překladu. Autory jsou turečtí novináři Mehmet Akif Ersoy a Sinan Onuş.

Hatice Cengizová, snoubenka Džamála Chášukdžího, představuje novou knihu nazvanou Džamál Chášukdží: Jeho život, jeho boj, jeho tajnosti | Foto: Murad Sezer | Zdroj: Reuters