Minibus s novináři v Karabachu zasáhla střelba, cestující vyvázli bez zranění

V Karabachu byli už dříve zraněni dva francouzští novináři z listu Le Monde. V noci byli přepraveni ze Stěpanakertu do Jerevanu a podle agentury AFP jsou nyní evakuováni do Francie, kde by letadlo s nimi mělo přistát během dneška.

Boje mezi arménskými a ázerbájdžánskými silami o horskou enklávu Náhorní Karabach pokračují už šestým dnem. Obě strany tvrdí, že nepříteli způsobily značné ztráty. Současné boje jsou označovány za nejtěžší od 90. let minulého století.

Spor o Náhorní Karabach - enklávu v jihozápadním Ázerbájdžánu s převážně arménským obyvatelstvem - panuje mezi Arménií a Ázerbájdžánem dlouhodobě. Ozbrojený konflikt vypukl v roce 1988 ještě za existence Sovětského svazu a Náhorní Karabach se s podporou Arménie odtrhl od Ázerbájdžánu v krvavé válce, která si podle odhadů vyžádala na 30.000 mrtvých a jejímž výsledkem byly statisíce uprchlíků.

V současné době se enkláva a přilehlý Lačinský koridor, vedoucí do Arménie, nacházejí pod vojenskou kontrolou Arménie, zatímco Ázerbájdžán považuje území za okupované.