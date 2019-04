Novináři z Reuters jsou už 492 dnů v barmském vězení. Nyní za svou reportáž dostali Pulitzerovu cenu

Dva novináři agentury Reuters si v Barmě (též Myanmar) od září odpykávají sedmiletý trest, oficiálně za neoprávněné držení tajných státních dokumentů, které jim podle nich podstčila policie. Ve vězení jsou už téměř 500 dní. Před zadržením odhalili masakr 10 rohingských mužů ve vesnici Indin, na kterém se podíleli barmští vojáci a vesničané. Za tuto investigativní reportáž v pondělí dostali prestižní Pulitzerovu cenu. New York / Rangún 6:38 17. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ocenění a odsouzení novináři Reuters odváděni z budovy barmského soudu. Ťjo Sou U (blíž) a Wa Lone | Foto: Ann Wang | Zdroj: Reuters

„Za profesionální odhalení vojáků a buddhistických vesničanů zodpovědných za systematické vyhošťování a vraždění rohingských muslimů, za odvážnou reportáž, kvůli níž reportéři Wa Lone a Ťjo Sou U skončili ve vězení,“ píše se v odůvodnění na webu ceny.

Chášukdží, barmští reportéři. Osobností roku časopisu Time se stali novináři, kteří se postavili za pravdu Číst článek

Článek „Masakr v Myanmaru“ vyšel v únoru roku 2018, tři měsíce po zadržení novinářů. Dopsali ho jejich kolegové.

Agentura Reuters v pondělí získala celkem dvě Pulitzerovy ceny, tu druhou za fotoreportáž o lidech mířících do Spojených států z Jižní a ze Střední Ameriky. „Přestože je potěšující, když někdo ocení vaši práci, pozornost by spíš než na nás měla být soustředěna na lidi, o nichž jsme psali. V tomto případě na Rohingy a na středoamerické migranty,“ uvedl šéfredaktor Reuters Stephen J. Adler.

„Jsem však zarmoucený, že naši odvážní reportéři Wa Lone a Ťjo Sou U jsou stále ve vězení,“ řekl dále Adler.

Dvaatřicetiletý Wa Lone a osmadvacetiletý Ťjo Sou U, oba občané Barmy, před soudem tvrdili, že jim tajné dokumenty podstrčili dva policisté. Jeden z policistů se k tomuto činu přiznal, za což byl odsouzen na jeden rok. Po devíti měsících byl propuštěn. Novináři se po prvním, neúspěšném odvolání letos v únoru odvolali k barmskému Nejvyššímu soudu. Neveřejné slyšení proběhlo v březnu.

Hrozilo jim 14 let

Reportéři byli zadrženi 12. prosince 2017 poté, co se sešli se dvěma policisty působícími v Arakanském státě na jihozápadě země. Tamější bezpečnostní složky byly obviňovány z porušování lidských práv muslimské menšiny Rohingů. Za porušení státního tajemství novinářům hrozilo 14 let vězení, dostali poloviční trest.

Jejich odsouzení kritizovaly například Spojené státy, Evropská unie a lidskoprávní organizace.

Pulitzerovy ceny uděluje každoročně od roku 1917 Kolumbijská univerzita v New Yorku nejlepším počinům z oblastí žurnalistiky a kultury. Letos ji dostali mimo jiné deníky The New York Times a The Wall Street Journal za články o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Za zahraniční reportáž byl v pondělí vedle reportéru Reuters oceněn také tým agentury Associated Press, který pokrýval válku v Jemenu.

V den udílení cen byli Wa Lone a Ťjo Sou U ve vězení 490 dní.