Ukončete bratrovražednou válku, vyzvala novinářka Ovsjannikovová. Syn prý její vystoupení nese těžce

Marina Ovsjannikovová vysvětlila, proč odmítla nabídku francouzského prezidenta, velmi jednoduše a přímočaře - chce zůstat v Rusku, protože tam má zázemí a blízké.

„Jsem vlastenka. Chci s rodinou žít ve své zemi. Mám tady taky všechny své přátele. Chci zůstat v Rusku,“ řekla v rozhovoru pro France 24.

Poprvé také uvedla, jak na její protest reagovala rodina. V rozhovoru řekla, že její syn rozhodnutí vystoupit v ruské televizi nesl težce a vyčítal jí, že jim zničila rodinný život. „Vysvětlovala jsem mu, že je v životě občas důležité reagovat a dělat komplikovaná rozhodnutí,“ okomentovala situaci.

Potvrdila rovněž, že pro ruskou televizi již pracovat nebude. Někteří její kolegové prý rezignují, jiní setrvávají, protože si to nemohou kvůli ekonomické situaci dovolit. Nesouhlas s propagandou se u ní prý stupňoval v posledních letech, především po otravě opozičního aktivisty Alexeje Navalného.

Ovsjannikovová popsala, že už zaplatila pokutu 30 000 rublů – tedy v přepočtu přes 6000 korun za video, ve kterém podle ruského režimu Rusy vyzývala, aby v ulicích protestovali proti válce na Ukrajině.

