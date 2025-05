Nový papež Lev XIV. zná Česko. Když jsme se setkali, působil civilně a poklidně, vzpomíná biskup Přibyl

Svět zná jméno nového papeže. Stal se jím kardinál Robert Prevost původem z amerického Chicaga. A vybral si jméno Lev XIV. Jakým bude papežem? „V prvním projevu jsem si všiml, že je to kreativní uchopení dědictví papeže Františka,“ popsal ve speciálu Radiožurnálu Stanislav Přibyl, litoměřický biskup a bývalý generální sekretář České biskupské konference. A zavzpomínal i na to, jak kdysi Prevost při společném setkání zmínil, že zná Česko. Rozhovor Vatikán/Praha 20:47 8. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Papež Lev XIV. poprvé vystoupil před věřící | Foto: Stoyan Nenov | Zdroj: Reuters

Měl jste možnost slyšet celý první projev nového papeže. Co byste vyzdvihl?

Velmi mě oslovilo, že mluví o míru a pokoji. Když jsem se stal biskupem, tak jsem si vzal jako heslo: Pokoj vám. A to jsou právě ta první slova, která papež Lev XIV. řekl.

Tím naznačuje, řekl bych, asi to základní, klíčové slovo a také současnou největší bolest doby, že po světě je mnoho válek, které začínají v neklidném, nepokojném srdci člověka.

A tento pozdrav zmrtvýchvstalého Krista - Pokoj vám - se potom rozvíjí v tom, že pokoj má být také mezi námi. To byla úplně první slova papeže a ta mě velmi oslovila.

Je osoba nového papeže pro vás překvapením?

Neskloňoval se mezi největšími favority. Ale není pro mě ani neznámým člověkem, ani překvapením. Je to papež, se kterým jsem se měl možnost setkat loni na formačním kurzu pro nové biskupy.

Když jsou biskupové nově jmenováni, mají vždy povinnost se zúčastnit týdenního setkání. Jsou tam biskupové z celého světa. A on jako tehdy prefekt dikasteriua pro biskupy to pro nás organizoval. Byl s námi mnoho dní a měl jsem možnost ho poznat, měl jsem možnost s ním mluvit.

A jak na vás působil?

Tak jako dnes - velmi civilně, řekl bych, a velmi poklidně. Navíc jsem se od něj tehdy dozvěděl, že zná Českou republiku díky tomu, že jako generální představený augustiniánů tady byl za svými spolubratry. Dokonce mi jmenoval Prahu, Brno a některá konkrétní jména.

Myslím, že jsem s ním okamžitě navázal vztah, i přes tu obrazovku. Není pro mě nikým neznámým, je pro mě blízkým člověkem.

Co jeho zvolení bude znamenat pro katolickou církev?

To uvidíme. V prvním projevu jsem si všiml, že je to kreativní uchopení dědictví papeže Františka. Několikrát se na něj odvolával a ta klíčová slova, která papež František říkal, to znamená také snaha o mír, synodální církev i vztah k Panně Marii, tak to je dědictví papeže Františka. Ale uchopil to způsobem, který je osvěžující a kreativní.

Čekám, že se dědictví papeže Františka krásně rozvine, že to, co papež František zastával, o co usiloval, zůstane, ale bude to pokračovat dál s tímto novým papežem v novém způsobu, protože každý jsme jiný.