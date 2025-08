Nový polský ministr spravedlnosti oznámil odvolání 46 soudců. Opozice reformu považuje za pomstu

Nově jmenovaný polský ministr spravedlnosti, Waldemar Żurek, začal s odvoláváním 46 předsedů a místopředsedů soudů. Zahájil tím reformu, od které si současná polská vláda slibuje návrat k právnímu státu. Opozice to ale považuje za pomstu. Varšava 20:05 4. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr o odvolání soudců tvrdí, že jde o začátek návratu vlády práva v Polsku (archivní foto) | Zdroj: Tedi/Newspix.Pl, Zuma Press / Profimedia

Ministr spravedlnosti se 46 soudců rozhodl odvolat, jelikož v minulosti spolupracovali s novou Národní radou soudnictví. Ta je po zásazích bývalé vlády Práva a spravedlnosti v letech 2017 a 2018 částí polské právnické veřejnosti považovaná za nelegální a zpolitizovanou.

Odvolaní soudci v minulosti buď podpořili kandidáty do nové Národní rady soudnictví, jmenované podle požadavků a pravidel Práva a spravedlnosti, anebo to jsou soudci, kteří byli povýšeni do svých aktuálních funkcí na základě řízení vedeného novou Národní radou soudnictví. Tím, že je považovaná za nelegální, je i takové povýšení považované za nelegální.

Ke každému odvolání se ale ještě musí vyjádřit kolegia jednotlivých soudů, jichž se odvolání dotkla. Kromě toho ministr Waldemar Żurek odvolal i devět lidí z ministerstva spravedlnosti.

‚Návrat vlády práva‘

Ministr o odvolání soudců tvrdí, že jde o začátek návratu vlády práva v Polsku. Opoziční strana Právo a spravedlnost totiž za osm let své vlády, v letech 2015 až 2023, společně s prezidentem Andrzejem Dudou provedla několik změn v soudnictví, které soudní moc zpolitizovaly a zprivatizovaly pro potřeby Práva a spravedlnosti.

Do ústavního a nejvyššího soudu třeba byli dosazeni straníci nebo soudci spřátelení se stranou Právo a spravedlnost. Byly rozpuštěné některé soudní komory, jiné byly vytvořené na míru tehdejší vlády. Soudci, kteří vystupovali proti změnám, byli postaveni mimo službu, to se týkalo třeba i Waldemara Żurka. Proto jsou jeho kroky považovány opozicí za pomstu.

Żurek svá rozhodnutí zdůvodňuje tím, že mu jde o návrat právního státu, což nejde bez odvolání nelegálně povolených soudců. „Chtěl bych, abychom pro dobro naší země našli čestný kompromis. Ale také, aby ti lidé pochopili, že porušovali ústavu, že byli součástí nelegálních procedur,“ řekl v pondělí ve vysílání rádia RMF FM.

Odvolání má podle něj také sloužit k tomu, aby při provádění dalších nápravných reforem nehrozila sabotáž ze strany lidí napojených na dnešní opozici, která jakékoliv současné snahy o změnu soudnictví považuje naopak za ničení právního státu.

Spolupráce s prezidentem

Ve středu se novým polským prezidentem stane Karol Nawrocki, který vychází z opozičního konzervativního pravicově orientovaného tábora. Politologové a analytici shodně mluví o tom, že prvním a hlavním úkolem Nawrockého bude oslabování současné vlády, spíš než o spolupráci se mluví o politickém boji, který by měl vést buď k předčasným volbám, anebo aspoň opravdu k oslabení, podkopání a rozbití současné široké vládní koalice.

Jak ale ministr Żurek prozradil v rádiu RMF FM, on na nějakou formu spolupráce s prezidentem přece jen spoléhá:

„Bez spolupráce s prezidentem Karolem Nawrockim budou jisté reformy zpomalené. V rámci kompetencí ministra spravedlnosti jsou možné, ale samozřejmě by bylo mnohem rychlejší, kdyby spolupráce fungovala a byla věcná. Chci vypracovat dobrý návrh. Jestli se tento projekt objeví ve veřejném prostoru, chci potom říct ‚pane prezidente, je to ve vašich rukách, jestli v tomto okamžiku nebudete spolupracovat, lidé to ohodnotí‘. Bude pro něj těžké odmítnout návrh podepsat.“

Żurek také oznámil, že chce zvýšit stipendium pro stážisty Národní školy soudnictví nebo že chce velkou digitalizaci soudnictví.