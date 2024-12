Nový rok na brazilské pláži Copacabana přivítá na 2,5 milionu lidí, město věří v nakopnutí ekonomiky

Začátek nového roku oslaví na pláži Copacabana na 2,5 milionu lidí. Tvrdí to úřady ve městě Rio de Janeiro, napsala agentura AFP. Loňský silvestr slavily na jedné z nejznámějších brazilských pláží podle odhadů policie zhruba dva miliony lidí. Oslavy jsou významným příjmem pro ekonomiku města, které je v Brazílii druhé nejlidnatější po Sao Paulu. Rio de Janeiro 6:59 31. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ohňostroje na pláži Copacabana při oslavách příchodu roku 2024 | Foto: Bruna Prado | Zdroj: ČTK / AP

Novoročních oslav v ulicích Ria de Janeira by se letos mělo zúčastnit celkem asi pět milionů lidí. Každý druhý z nich se přitom podle předpokladů vydá na pláž Copacabana. Město očekává příjezd mnoha turistů, a to hlavně z Argentiny, Chile a Spojených států. Mnoho lidí by na pláž také mohly přilákat koncerty známých brazilských zpěváků.

„Lidé jsou nadšení, město je plné, myslím, že to naši ekonomiku nakopne,“ řekla agentuře AFP Luana de Meloová, která na pláži podniká. Podle odhadů úřadů novoroční oslavy ekonomice v Riu de Janeiro přinesou zhruba 3,2 miliardy brazilských realů (12,5 miliardy korun).

Na pořádek na pláži bude dohlížet na 3300 policistů. Úřady například zakázaly nosit na oslavy na Copacabaně lahve, skleničky a jiné předměty ze skla. Policie nasadí i bezpilotní prostředky. V celém městě se podle radnice bude konat během silvestrovské noci a na Nový rok až 50 000 různých akcí.