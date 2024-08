Nový úhlavní nepřítel Fica a jeho spojenců: klan Šimečků. Na lídra opozice útočí přes jeho rodinu

Po miliardáři Sorosovi, médiích, Západu, LGBT lidech nebo nevládních organizacích přeorientoval Robert Fico v poslední době své útoky na lídra nejsilnější opoziční strany Progresivní Slovensko Michala Šimečku a jeho rodinu. A to přestože dnešnímu slovenskému premiérovi dříve velmi vadilo, pokud političtí soupeři zmiňovali jeho rodinu. Poslanci jeho Směru i koaliční SNS nyní chtějí odvolat Šimečku z postu místopředsedy parlamentu. Bratislava 5:00 28. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tři generace rodiny Šimečků. Zleva Milan, Martin Milan a Michal | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz Reuters/Profimedia/ČTK

Na Šimečku v souvislosti s nadací pojmenovanou po jeho dědovi nejprve v půlce srpna zaútočili zástupci nejmenší vládní Slovenské národní strany (SNS). Bylo to jen dva dny po opozičním protestu za odvolání ministryně kultury Martiny Šimkovičové (SNS).

Právě ona zkritizovala Nadaci Milana Šimečky, že si v posledních letech udělala z Fondu na podporu umění „dojnou krávu“.

Předseda Progresivního Slovenska na to reagoval slovy, že s nadací kromě jména nemá nic společného. „Mozartovy koule nevyrábí W. A. Mozart, vstupné na Eiffelovu věž nevybírá Gustave Eiffel a ani ty desítky Hodžových náměstí a Štúrových ulic po Slovensku nevlastní potomci Ľudovíta Štúra a Milana Hodži. Stejně tak Nadace Milana Šimečky nemá nic společného se mnou ani se slovenskou opozicí,“ uvedl.

Páni Danko a Machala, pani Šimkovičová. Nezvyknem reagovať na nebotyčné hlúposti, ale tu už musím. Skúsim tak, aby ste to pochopili aj vy.



Mozartove gule nevyrába W. A. Mozart, vstupné na Eiffelovu vežu nevyberá Gustave Eiffel, a ani tie desiatky Hodžových námestí a Štúrových… — Michal Šimečka (@MSimecka) August 15, 2024

Brzy po SNS se přidal i premiér Robert Fico a další předáci jeho Směru. „Neutřu jednu jedinou slzičku, pokud se podaří odvolat pana Michala Šimečku,“ zarýmoval si Fico na tiskové konferenci a za jasné propojení mezi předákem progresivců a nadací označil to, že v její správní radě sedí Šimečkův strýc Peter. „Doslova vysávají stát,“ dodal.

I proto tak chce Směr a SNS odvolat Šimečku z postu místopředsedy parlamentu. Vládní představitelé vyčítají lídrovi opozice i svolávání protivládních protestů a burcování veřejnosti. Od květnového atentátu na Fica totiž jakýkoliv projev nespokojenosti ze strany občanské společnosti a opozice vládní kruhy vykreslují jako začátek příprav na jeho opakování.

Podle samotného Šimečky je jediným důvodem snah o jeho odvolání pomsta za opoziční práci.

Milan Šimečka Filosof, spisovatel a jeden z nejpřekládanějších slovenských autorů. V roce 1968 byl vyloučen z KSČ a během normalizace byl politicky pronásledovaný a vězněný, podepsal Chartu 77 a během sametové revoluce byl aktivní ve Veřejnosti proti násilí a do své smrti v září 1990 byl poradcem prezidenta Václava Havla. Nadaci Milana Šimečky po jeho smrti nezaložila jeho rodina, ale skupina přátel a spolupracovníků. Podporuje aktivity zaměřené na vzájemné porozumění, informování či vzdělávání v oblasti demokracie.

„Zatrpklý Robert Fico za čtyři desetiletí v politice nijak nezlepšil život lidem na Slovensku. A tak se nechce bavit o kvalitě nemocnic a škol, ani o nefunkčních železnicích a nedostavěných dálnicích, ani o lidské důstojnosti,“ uvedl k tomu. Fico vstoupil do KSČ v roce 1987.

I otec, matka a družka

Kromě nadace přišli politici SNS i s „odhalením“, že „rodina Šimečků“ jsou akcionáři slovenského Denníku N.

Tento deník částečně vlastní sama redakce, jejímž členem je i otec předsedy Progresivního Slovenska Martin Milan Šimečka a sám tak vlastní asi půl procenta akcií.

„Denník N teď můžeme nazývat ‚Šimečkovy noviny‘ a asi to i budeme dělat. Teď už chápu, proč tam o nás není nic objektivního,“ postěžoval si šéf SNS Danko.

Oznámil také, že představí „lex Šimečka“, návrh zákona, který by zakazoval politikům a jejich rodinným příslušníkům vlastnit média.

„Útoky na mého syna a naši rodinou jsou opakováním toho, co znám z minulosti. Zároveň mi dávají příležitost přemýšlet o nich v nových souvislostech. Při poslouchání Ficových záchvatů paniky a hněvu se nudím už dávno. “ Martin M. Šimečka (komentátor Denníku N, syn disidenta Milana Šimečky, otec předsedy PS Michala Šimečky)

Ani u toho ale politici Směru a SNS nezůstali a zaměřili se i na další členy Šimečkovy rodiny. Jeho matka Marta skrze občanské sdružení Projekt Fórum organizuje již skoro dvacet let Středoevropské fórum. Šimečkova životní partnerka Soňa Ferienčíková zase provozuje občanské sdružení BOD.Y.

Obě sdružení na své aktivity a fungování podobně jako Nadace Milana Šimečky čerpají ze státních kulturních fondů desetitisíce eur ročně, což jim nyní představitelé současné vlády vyčítají.

„Kdyby na mě toto někdo vytáhl, odstoupil bych z funkce,“ prohlásil na tiskové konferenci Fico.

Na to lídr progresivců reagoval poukázáním na to, že si Fico protiřečí. „Pane premiére, připomenu vám, co jste říkali v roce 2008: ‚Útočte na mě, bijte mě hlava-nehlava, jen prosím vás, zapomeňte na moji rodinu, manželku, syna a další rodinné příslušníky.‘ Podívejte se do zrcadla, jak jste dopadl.“

Robert Fico pozornosť od jeho zlyhaní odvádza tým, že ako komunistický normalizátor útočí na rodiny svojich protivníkov. Mám preňho ešte jeden odkaz. pic.twitter.com/Qa9zt6z30z — Michal Šimečka (@MSimecka) August 24, 2024

Zároveň jej vyzval k odstoupení a upozornil na to, že si Fico v minulosti zaměstnal svou milenku na úřadu vlády nebo že jeho manželka Svetlana dostala v roce 2007 během jeho první vlády grant 275 tisíc eur na řešení právnického projektu.

Hlas rozhodne

K odvolání Šimečky potřebují Směr a SNS i třetího koaličního partnera Hlas. Ten zatím zvažuje, zda se k odvolávání připojí.

„Věříme, že se k naší výzvě přidají i poslanci strany Hlas tak, aby návrh na odvolání Michala Šimečky podaly všechny tři koaliční strany jednotně a nerozdílně,“ uvedl Danko.

Fico dělá strašně nebezpečnou politiku. Aby si udržel popularitu, musí stále přidávat pod kotel, říká Weiss Číst článek

Ostatně na Hlas, který byl v klíčové roli i po parlamentních volbách a mohl utvořit vládu i se současnou opozicí, nyní tlačí i Progresivní Slovensko. „Zastavte to, stále máte možnost zapsat se do dějin jinak než jen jako slepé střevo Směru,“ apeloval Šimečka na tu část Hlasu, které není současná vládní politika, například v resortech kultury či spravedlnosti, po chuti.

Předseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok tyto výzvy obratem odmítl a o pár dní později na svém facebooku Šimečku vyzval, ať přehodnotí své „progresivistické a agresivní“ postoje a názory. K jeho možnému odvolání se však nevyjádřil.

Podle komentátora SME Jakuba Fila se do silového odvolání lídra opozice z právoplatného postu – navíc s velmi falešnou legendou – Hlasu moc nechce. „Není ale důvod mít od Hlasu jakékoliv očekávání, to padlo, když Hlas kývl na vládu s Ficem a SNS. Čekat, že se teď Hlas postaví a bouchne do stolu... Tak naivní bych nebyl,“ popsal.

Podle šéfredaktora konzervativního Postoje Martina Hanuse dosud není jasné, jestli se Fico nesnaží jen zaplnit tímto tématem mediální prostor, anebo myslí celou akci s odvoláváním vážně. „Pokud Fico přesvědčí Šutaje Eštoka, aby i jeho poslanci dokonali odvolání opozičního lídra, poměry v parlamentu nabydou úroveň mečiarovských let 1994–1998,“ varuje.