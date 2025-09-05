Nový únik ropy do Černého moře. Deset tun ropy ohrožuje ptáky i pobřeží
Do Černého moře u ruského přístavu Novorossijsk uniklo podle odborníků nejméně deset tun ropných produktů. Informovala o tom nezávislá redakce Meduza. Jde o druhou vážnou havárii během necelého roku. Vloni v prosinci došlo k obřímu úniku paliva po srážce dvou tankerů v Kerčském průlivu.
Pracovníci ropovodu Caspian Pipeline Consortium (CPC) oznámili, že 29. srpna došlo k „nouzové situaci“ u jejich mořského terminálu v Novorossijsku. Během nakládky na turecký tanker T. Semahat praskla hadice, což vedlo k úniku ropných produktů na hladinu Černého moře. CPC uvedl, že nedošlo k žádným zraněním a že probíhá sběr ropné emulze.
Ruská státní agentura TASS potvrdila, že únik se stal během nakládky. Podle jejích odhadů se do moře dostala více než jedna tuna ropných produktů. Následně byl u terminálu vyhlášen stav nouze. Ruská Federální služba pro dohled nad přírodními zdroji uvedla, že ropná skvrna byla „rychle zadržena“ a že do moře proniklo asi třicet kubických metrů ropy.
Navzdory tvrzení úřadů se situace jeví vážněji. Dobrovolníci a členové sociální sítě Telegram, kteří pomáhají ptákům postiženým prosincovým únikem, zveřejnili fotografie zraněných a potřísněných ptáků v Novorossijsku a Anapě. Do počátku září přijali čtyřiadvacet ptáků, z nichž tři uhynuli.
„Zpravodajské agentury tvrdí, že vše je pod kontrolou. Ale v Novorossijsku a Anapě je moře stále pokryto vrstvou ropy. Za dva dny nám přivezli čtyři potápky černokrké, všechny pokryté touto páchnoucí tekutinou. Působení ropy dochází k chemickým popáleninám, otravě a dehydrataci,“ stálo v příspěvku.
Podle Sergeje Statichného, experta na dálkové snímkování z ruské Námořní záchranné služby, se ropná skvrna rozprostírá na ploše přibližně 350 kilometrů čtverečních. „Za celou svou kariéru jsem neviděl tak rozsáhlý film znečištění na moři. Film je pro tento typ ropných produktů poměrně silný, což znamená, že se do vody dostalo alespoň deset tun ropy,“ uvedl pro platformu Meduza. Skvrna se nachází západně od Anapy, a postupuje směrem k poloostrovu Krym.
Fotograf z Anapy Jurij Ozarovskij zveřejnil na svém telegramu fotografie a videa ropy vyplavené na jedné z pláží. V současné době pobřeží páchne ropnými produkty. Lidé říkají, že to smrdí jako nafta.
Mezitím Igor Vachrušev, docent na katedře cestovního ruchu z Univerzity Taurida, uvedl, že „škody na životním prostředí se za těchto okolností jeví jako minimální“, protože ropná skvrna „prochází jižně od Kerčského průlivu a vyhýbá se citlivým ekologickým zónám“. „Lehké frakce se neusazují na mořském dně, takže se neočekává dlouhodobé poškození ryb a delfínů, ale úmrtnost mořské fauny by měla být sledována,“ poznamenal.
Mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk potvrdil, že únik skutečně nastal v oblasti kontrolované Ruskem. Podle něj došlo k rozlití ropných nebo neidentifikovaných ropných produktů na poměrně velké ploše Černého moře.