Střelce od druhé mešity v Christchurchi vyhnal muž původem z Afghánistánu s platebním terminálem v ruce

Osmačtyřicetiletý Abdul Aziz Wahabzadah podle serveru CNN uvedl, že na útočníka Brentona Tarranta narazil před mešitou Linwood v momentě, kdy někdo zakřičel, že na místě se střílí.

„Měl na sobě vojenské oblečení. Nebyl jsem si jist, zda je dobrý, nebo zlý. Jakmile mi začal nadávat, bylo mi jasné, že dobrý není,“ řekl Wahabzadah agentuře Reuters.

Novozélandská premiérka dostala teroristův manifest devět minut před útokem. Místo činu v něm ale nebylo Číst článek

Jakmile zjistil, že Australan v mešitě střílí, rozběhl se k němu vyzbrojený jen platebním terminálem. Tarrant utíkal ke svému vozu pro jinou zbraň. Wahabzadah po něm terminál hodil a když Australan začal znovu střílet, Wahabzadah se skryl mezi auty.

Muž původem z Afghánistánu se nato chopil pušky, kterou Tarrant upustil, a zmáčkl spoušť. Zásobník byl ale prázdný. „Křičel jsem na toho chlapa 'Pojď sem', chtěl jsem, aby se zaměřil na mě,“ líčí Wahabzadah dramatickou scénu.

Místo toho se ale útočník vydal do mešity. Odvážný muž, jehož čtyři synové a desítky dalších zůstali v mešitě, vyběhl ven a střelci se znovu postavil. „Když mě viděl s puškou v ruce, upustil svou zbraň a utekl ke svému vozu. Běžel jsem za ním,“ popisuje Wahabzadah.

Počet obětí střelby v mešitách na Novém Zélandu vzrostl na 50. Dva lidé zůstávají v kritickém stavu Číst článek

Pro server The Guardian dodal, že slyšel své dva nejmladší syny ve věku 5 a 11 let, jak na něj volají, ať se za nimi vrátí. „Střelec si sedl do vozu a já prohodil (nenabitou) pušku oknem jako oštěp. Začal nadávat a odjel,“ řekl Wahabzadah.

„Když jsem se vrátil do mešity, všichni tam měli velký strach a skrývali se,“ popisuje další okamžiky statečný muž. „Bratře, už jsi v bezpečí, vstaň, on už je pryč,“ utěšoval své souvěrce, kteří propukli v pláč. Útok na druhou z mešit bez zranění přečkalo kolem stovky věřících.

Wahabzadah řekl, že by se podobně zachoval každý. Na Nový Zéland se přestěhoval před dvěma lety z Austrálie, kam se v dětství dostal jako uprchlík z rodného Kábulu.

Tarrantův vůz posléze zablokovala dvojice policistů, kteří jej zatkli. Australan měl v autě dvě podomácku vyrobené bomby, informovala policie. „Ti dva policisté jednali s naprostou odvahou,“ řekl v neděli policejní komisař Mike Bush. „S nasazením vlastního života zabránili dalším vraždám,“ dodal. Uvedl také, že policie dorazila k první mešitě šest minut po tísňovém volání.