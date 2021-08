‚Delta změnila pravidla hry‘. Nový Zéland kvůli koronaviru prodloužil celostátní uzávěru o tři dny

Celostátní karanténní uzávěra se na Novém Zélandu prodlužuje o další tři dny, tedy do páteční půlnoci. Oznámila to v pondělí premiérka Jacinda Ardernová. V Aucklandu, který je epicentrem současné vlny šíření koronaviru v zemi, budou restrikce platit přinejmenším do konce srpna, uvedla agentura Reuters. Současná vlna koronavirové nákazy podle ministerské předsedkyně v zemi dosud nekulminovala.

Wellington/Canberra 10:34 23. srpna 2021