Novozélandské úřady předpokládají, že výbuch sopky White Island nikdo nepřežil. Pohřešují zhruba 20 lidí

Výbuch novozélandské sopky White Island nejspíš nikdo další nepřežil. Oznámila to policie. Při pátrání po asi dvaceti nezvěstných zatím záchranáři na ostrově neobjevili žádné známky života. Potvrzených obětí je zatím pět. Další pátrání mělo začít opět po rozbřesku, zhruba o půl šesté večer středoevropského času. Wellington 17:57 9. prosince 2019

Na základě informace zveřejněné policií, novozélandské úřady předpokládají, že nikoho živého již v okolí vulkánu nenajdou. Policie se opírá se o několik průzkumných letů dvou helikoptér a vojenského letadla. Žádné známky života na ostrově nenašli. Jakou techniku záchranáři za tmy nasadili, ale neuvedli.

Další pátrání by mělo pokračovat s rozbřeskem, armáda k sopce vyšle loď a nasadí bezpilotní stroje. Zatím policie předpokládá, že kdo se neevakuoval už včera těsně po výbuchu, nejspíš nepřežil.

Na internetu se již také objevují videa očitých svědků: „Byla to nejšílenější věc našich životů. Asi hodinu jsme po té sopce chodili. Deset minut po tom co jsme odešli a nasedli do lodi, začal vulkán chrlit popel. Naše loď se otočila zpátky k ostrovu s tím, že ještě někomu pomůžeme. Nejsem si jistá, jestli to tam někdo přežil,“ řekla ve videu na Instagramu Brazilka Aline Mouraová.

Druhá skupina asi dvaceti turistů na exkurzi vyrazila později. Odejít včas, jak se zdá, nestihla. Na sopce a v jejím okolí byla kromě Novozélanďanů a Brazilců také skupina z Austrálie. Kolik národností neštěstí zasáhlo, zatím jasné není. Čechů se podle ministerstva zahraničí nedotklo.

Premiérka Jacinda Ardernová označila erupci za velmi významnou mimořádnou událost. Uvedla také, že se hned vydává na místo neštěstí spolu s ministrem pro civilní bezpečnost. Dohlédnou na to, že záchranáři na místě mají všechno, co potřebují ke své práci.

Turisté na ostrově

Vulkán vyvrhl velké množství sopečného popela, zda z kráteru uniklo i magma se zatím neví. Podle vulkanoložky Jan Lindsayové z univerzity v Aucklandu mohlo jí o uvolnění plynů nebo páry, která se nahromadila pod vrstvou bahna.

Monitorovací organizace GeoNat varovala už 3. prosince, že sopka vstupuje do aktivní fáze. Dodala ale, že návštěvníci by neměli být v ohrožení. Sopečný ostrov je známý i pod domorodým názvem Whakaari a je dlouhodobě činný, sopečný plyn uvolňuje stovky let.

Novozélandská média se také ptají, jak je možné, že lidé mohli chodit po povrchu aktivní sopky. New Zealand Herald píše, že na soukromě vlastněný ostrov se ročně za doprovodu cestovních kanceláří podívá asi 10 tisíc turistů.

Rozhodnutí jestli je výprava bezpečná, je podle deníku právě na turistických agenturách. Ty sami monitorují situaci a někdy své klienty vyzbrojí helmami a plynovými maskami. Ostrov je malý a neobydlený. Jediné místo, kde je možné se schovat je nejspíš nouzový přístřešek vyrobený z lodního kontejneru.