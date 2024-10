Novým indonéským prezidentem je Subianto. Z obávaného generála je hvězda sociálních sítí

Bývalý indonéský generál Prabowo Subianto, napojený na režim diktátora Suharta, začíná vládnout. V únoru ovládl prezidentské volby a s 58 procenty zvítězil už v prvním kole. „Byl to vysoce postavený generál režimu a v neposlední řadě jsou na stole obvinění ze zločinů proti lidskosti, které měly páchat jeho oddíly,“ říká v pořadu Za obzorem Českého rozhlasu Plus indonésista Tomáš Petrů z Orientálního ústavu Akademie věd. Praha 9:32 15. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po svém zvolení se Subianto už setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem | Foto: Fotobanka Profimedia

Jak se změní třetí největší demokracie a nejlidnatější muslimská země na světě pod vedením kontroverzního politika, který volby označuje za příliš drahé a únavné?

„Nemyslím, že by došlo k obnovení něčeho, co Indonésie zažívala do konce 90. let, tedy nějaký nový autoritářský pořádek. Ale je pravda, že Prabowo Subianto je bývalý zeť dlouholetého diktátora Suharta. Vzal si jeho dceru, pak se rozvedl,“ vysvětluje indonésista Tomáš Petrů, který působí v Orientálním ústavu Akademie věd a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

A dodává: „Byl to vysoce postavený generál režimu a v neposlední řadě jsou na stole obvinění ze zločinů proti lidskosti, které měly páchat jeho oddíly. To jsou velmi závažná obvinění. Ale indonéská společnost vidí jen prosperitu, která plyne z industrializace a modernizace, kterou Prabowo Subianto nabízí.“

Hvězda sítí

Za úspěchem nového prezidenta – v minulosti na nejvyšší post v zemi kandidoval už dvakrát –, stojí i změna jeho image. Zatímco starší generace si Subianta pamatují jako obávaného generála spojovaného s porušováním lidských práv, mnoho mladých ho vnímá prizmatem sociálních sítí.

Na TikToku Subianto tancuje se svými příznivci na předvolebních mítincích, pobíhá po pódiu nebo je ve středu nejrůznějších vtipných koláží. Prabowoovou oblíbenou disciplínou je také sdílení fotografií jeho kocoura Bobbyho, kterého označuje za vlastence.

Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke-79 tahun. Selalu membela rakyat dan mempertahankan Negara Republik Indonesia. pic.twitter.com/wcn2gynzAh — Prabowo Subianto (@prabowo) October 5, 2024

Podle dat společnosti Meta utratil v kampani za reklamu na Facebooku 144 tisíc dolarů, to je přes 3 miliony korun. A je to mnohem víc než do propagace na sociálních sítích investovali jeho oponenti.

Důvody jsou prozaické: generace Z a mileniálové ve víc než 200milionové Indonésii tvoří polovinu elektorátu.

Internetové personě Prabowa Subianta nešlo podle serveru BBC utéct ani v ulicích Indonésie. Jakartu i další města zaplavily plakáty, na kterých je Prabowo vykreslen například jako vtipná kreslená postavička.

Persona non grata

Kvůli obviněním ze zločinů proti lidskosti měl Prabowo Subianto 20 let zákaz vstupu do Spojených států. Washington nakonec změnil postoj poté, co v roce 2019 stanul v čele ministerstva obrany. V roce 2020 ho i přes protesty lidskoprávních organizací přijal tehdejší americký prezident Donald Trump.

Podle Tomáše Petrů bude Subianto proti předchůdci Joku Widodovi zřejmě aktivnější na mezinárodní scéně. Po svém zvolení už se setkal s lídry jihoasijský států i ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

„V politice se zřejmě bude orientovat na spolupráci v tzv. Globálním jihu, zatímco Widodo se orientoval na domácí scénu,“ dodává Petrů.

