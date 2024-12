Novým šéfem NASA za Trumpa bude podnikatel Jared Isaacman. Letěl už dvakrát do vesmíru se SpaceX

Volbou nastupujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa na post šéfa Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) je miliardář Jared Isaacman, který podniká ve financích a letectví a sám dvakrát letěl do vesmíru. Na konci léta se stal prvním neprofesionálním astronautem, který vystoupil do volného kosmu. Washington 20:24 4. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jared Issacman | Foto: Joe Skipper | Zdroj: Reuters

Jednačtyřicetiletý Isaacman v mládí založil společnost Shift4 Payments, jež se zabývá zpracováním plateb. Později založil firmu Draken International, která provozuje největší soukromě vlastněnou letku bývalých vojenských letounů na světě.

Trump jej označil za úspěšného podnikatele, filantropa, pilota a astronauta, když ve středu oznámil záměr nominovat rodáka z New Jersey do čela vesmírné agentury.

Vládní úřad pro průzkum vesmíru založený v roce 1958 má více než 18 000 zaměstnanců, které vede takzvaný administrátor nominovaný prezidentem a schvalovaný americkým Senátem. Aktuálně NASA řídí bývalý senátor a astronaut Bill Nelson dosazený končícím prezidentem Joem Bidenem.

Isaacman bude podle Trumpova prohlášení motorem pokroku a inspirace. „Jaredova vášeň pro vesmír, zkušenosti s lety do vesmíru, a odhodlání posouvat hranice objevování, odemykat vesmírné záhady a budovat novou vesmírnou ekonomiku z něj dělají ideální volbu na to vést NASA do skvělé nové éry,“ uvedl nastupující prezident.

Isaacman o sobě prohlašuje, že se o vesmír zajímal již ve školce, v dospělosti pak podstoupil pilotní výcvik a v roce 2009 vytvořil rychlostní rekord při obletu kolem Země.

Poprvé se vydal do vesmíru v roce 2021 jako člen první zcela amatérské kosmické posádky, letos v září vystoupil do kosmu ve výšce asi 730 kilometrů nad Zemí. Oba lety zajišťovala firma SpaceX miliardáře Elona Muska, který se v posledních měsících stal blízkým poradcem Trumpa a jehož vesmírná společnost s NASA úzce spolupracuje.