Policisté v Almaty vyrazili k očistě ulic. Hlásí tisíce zadržených účastníků nepokojů v Kazachstánu

Policie zadržela asi 2000 lidí při potlačování nepokojů v Almaty, největším městě středoasijského Kazachstánu. Uvedla to ve čtvrtek agentura TASS s odvoláním na kazachstánské ministerstvo vnitra. „Policisté v Almaty vyrazili k očistě ulic. Přijímají opatření k zadržení narušitelů pořádku. Celkem bylo na policii předvedeno okolo 2000 lidí," citovala agentura z komuniké. Nur-Sultan 14:16 6. ledna 2022 Kazašský poicista stojí na stráži během protestu vyvolaného zvýšením cen paliva v Almaty

V Almaty byly podle dřívějšího vyjádření policejní mluvčí v noci na čtvrtek „zlikvidovány“ desítky útočníků na administrativní budovy.

Některá zahraniční média to interpretují jako potvrzení, že policie zabila desítky demonstrantů. Při potyčkách podle státní televize přišlo o život nejméně 13 policistů, zranění utrpělo 353 příslušníků pořádkových sil.

Almaty se stalo epicentrem nynějších nepokojů, označovaných za nejhorší od dosažení nezávislosti před třemi desetiletími. Ministerstvo vnitra ve středu uvedlo, že během nepokojů v několika regionech země zahynulo osm členů bezpečnostních složek a dalších 317 jich utrpělo zranění.

Kazachstánské ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek oznámilo, že při nepokojích v zemi bylo zraněno přes 1000 lidí, z nichž téměř 400 muselo být hospitalizováno.

Potlačení nepokojů

Prezident Kasym-Žomart Tokajev z chaosu obvinil „provokatéry z domova i ze zahraničí“ a ve středu požádal o pomoc s potlačením nepokojů šéfy vlád a států Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB). Rusko již do země přepravuje své výsadkové oddíly.

Součástí kontingentu mají být také vojáci z Tádžikistánu, Běloruska, Arménie a Kyrgyzstánu, kde se má v pátek znovu sejít parlament, aby vyslání vojáků schválil. Ve čtvrtek se k tomu nesešlo dostatečné množství poslanců.

Nepokoje v Kazachstánu propukly v neděli ve městě Žanaozen den po zrušení cenového stropu na zkapalněný ropný plyn (LPG), jehož ceny se pak zdvojnásobily a to se dotklo většiny motoristů v regionu. Odtud se demonstrace tento týden rozšířily do okolních měst a do zbytku země. Protesty ve středu vedly k odvolání vlády prezidentem Tokajevem, který novému přechodnému kabinetu nařídil, aby usměrnil ceny paliv stejně jako ostatního „společensky významného“ zboží.

Tokajev (68) se zároveň postavil do čela bezpečnostní rady, kterou dosud vedl jeho dlouholetý předchůdce v čele státu Nursultan Nazarbajev, nyní jednaosmdesátiletý. Prezident tak de facto podle ruských médií skoncoval s „dvojvládím“. Po Nazarbajevově odchodu z veřejného života také volali demonstranti pokřikem „Shal ket!“ („Starý muži, odejdi!“), který se stal hlavním sloganem protestních shromáždění.