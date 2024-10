O návrat z Libanonu mají zájem desítky Čechů. Ambasáda domlouvá repatriační let se Slovenskem

České ambasádě v Bejrútu se začátkem týdne podařilo dostat z Libanonu do Polska šest českých občanů. Pomohl k tomu ukrajinský repatriační let. V rozhovoru pro Radiožurnálu to řekl zástupce českého velvyslance v Bejrútu Jan Husák. Podle něj by se další Češi mohli z Libanonu dostat slovenským repatriačním letem, který je naplánovaný na konce tohoto týdne. Rozhovor Bejrút 9:53 3. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poškozená budova v místě izraelského útoku v centru Bejrútu (fotografie z 3. října 2024) | Foto: Emilie Madi | Zdroj: Reuters

Jaká je teď ráno Bejrútu situace?

Oproti předchozím dnům se zásadně nezměnila. Bejrút bývá často rušné místo. Nicméně nyní je vidět, že obyvatelstvo je svým způsobem vystrašeno. Prakticky každý den jsou bombardovány cíle Hizballáhu v Bejrútu. Bylo tomu tak i v noci na čtvrtek. Byl zasažen i cíl v centru Bejrútu. Nebyla to přímo oblast, kterou by Hizballáh kontroloval.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 O návrat z Libanonu mají zájem desítky Čechů. Více v rozhovoru pro Radiožurnál zástupce českého velvyslance v Bejrútu Jan Husák

To jsou věci, které obyvatelstvo děsí, protože si nejsou jistí, kde všude může k úderu dojít. Bombardování vždycky předchází, je to celkem významně slyšet, lety bezpilotních letadel. Je to typický zvuk a po něm po nějaké době dojde k bombardování.

Ke středě jste evidovali asi 30 českých občanů, kteří se chtějí vrátit zpátky do vlasti. Povedlo se ambasádě pro někoho z nich zařídit cestu?

Velvyslanectví je v kontaktu s ostatními, kteří organizují takzvané repatriační lety. Bylo tomu tak i 1. října, kdy se nakonec povedlo repatriovat ukrajinským letem do Polska šest českých občanů. Bylo to jenom šest, protože větší kapacitu jsme prostě neobdrželi. V současné době pracujeme s dalšími variantami. Asi ta nejbližší bude možnost využití slovenského speciálu.

ONLINE: V centru Bejrútu se v noci opět ozval výbuch. Izraelský úder nedaleko centra má šest obětí Číst článek

Slovenská vláda už ve středu odsouhlasila vyslání armádního letadla k evakuaci svých občanů. Takže se dá pravděpodobně očekávat, že na palubě tohoto letadla budou i Češi?

Takto to také předpokládáme. Jsme samozřejmě v kontaktu se slovenským velvyslanectvím tady v Bejrútu. V současné době upřesňujeme, kolik občanů by mělo zájem o takovou evakuaci. Prozatím jich evidujeme zhruba 20, ale budeme moudřejší. Plní se to každou hodinu, takže během dneška nebo v průběhu nadcházejících dnů budeme vědět přesněji.

A řešíte také evakuaci zaměstnanců ambasády v Bejrútu? Kolik zaměstnanců tam máte?

Aktuálně je nás tu pět vyslaných pracovníků a evakuace velvyslanectví se prozatím neplánuje.

Ambasáda funguje tedy bez větších omezení?

Takto bych to úplně neřekl, ale samozřejmě se musíme soustředit na prioritní úkoly, což je aktuálně repatriace českých občanů. A také sledovat bezpečnostní situaci a podle toho upravovat ta doporučení.