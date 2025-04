O osud jihokorejské demokracie se nemusíme bát, a to ani v kontextu dostavby Dukovan, míní koreanista

Jen za několik měsíců po rozhodnutí naší vlády, že jadernou elektrárnu postaví korejská KHNP, se země dostala do velké politické krize. Tu teď snad zažehnal tamní ústavní soud, když ke konci týdne definitivně odvolal prezidenta Jun Sok-jola. ZA OBZOREM Soul 21:07 14. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sesazený jihokorejský prezident Jun Sok-jol na jednání ohledně impeachmentu | Foto: Kim Jae-Hwan/SOPA Images | Zdroj: Reuters

Vše odstartovalo jeho vyhlášení stanného práva na konci loňského roku. Výsledkem bylo vyšetřování a dokonce dva impeachmenty. Jak se ale jihokorejská politika do této situace dostala, vysvětloval koreanista Tomáš Horák z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

Pro pochopení původu vyhrocené politické situace v Jižní Koreji se musíme vrátit výrazně hlouběji do minulosti, konkrétně do roku 1948. Tehdy totiž de facto feudální Korejský poloostrov po válečné a poválečné okupaci přešel rovnou k demokracii – a to pro obyvatele země nebylo jednoduché.

„Četl jsem vzpomínky jednoho Korejce, který při prvních volbách šel do školy, a viděl tam volební plakát jednoho z kandidátů. Ptal se svého učitele, co je to za slovo – ty volby. Učitel mu odpověděl, že to neví, ale že to do dalšího dne zjistí.“ vysvětluje Horák.

Demokracie až po roce 1948

Politická historie Jižní Koreje je tak zejména ve svých prvních 40 letech protknutá nástupy autokratů, vojenskými puči i občanskými revolucemi. Ostatně sami Korejci počítají současnou republiku jako šestou v pořadí – právě od roku 1948.

V roce 1988, kdy se dá říci, že se země definitivně stala liberální demokracií západního typu, se sice stala politická situace stabilní, ale rozhodně ne klidná. Většina prezidentů, kteří úřadem prošli, čelila trestnímu stíhání, někteří byli dokonce i odsouzeni, a to velmi často za korupci.

To podle koreanisty Horáka souvisí s dvěma důvody – jihokorejská politika byla minimálně v minulosti velmi nákladná a politici k udržení moci využívali i velké průmyslové podniky, které je různými způsoby sponzorovaly. I to pak mohlo být vnímáno jako korupce.

Druhým faktorem je střídání moci mezi dvěma frakcemi – liberální a konzervativní. Při výměně prezidenta má pak nově nastupující hlava státu často tendenci očernit svého předchůdce a potenciální politické rivaly.

Inspirace filmem?

Teď tedy definitivně odvolaný prezident Jun Sok-jol čelil výrazně závažnějším obviněním. V prosinci 2024 vyhlásil stanné právo a nechal parlament obsadit armádou. Naštěstí ne na dlouho – zákonodárcům se podařilo dostat dovnitř a odhlasovat jeho zrušení.

Před poslanci a později ani před ústavním soudem neobstály prezidentovy argumenty, podle kterých zemi ohrožoval vliv severokorejského režimu. Zákonodárci pak schválili ústavní žalobu na Jun Sok-jola, následně ho odsoudil i ústavní soud.

Překvapený jeho kroky byl i koreanista Tomáš Horák, kterého první myšlenkou při zprávě o vyhlášení stanného práva bylo, jestli se náhodou Jun Sok-jol neinspiroval filmem 12. 12. 1979: The Day, který byl nedávno v Koreji velmi populární a zobrazuje právě vojenský převrat.

Ani po odvolání Jun Sok-jola nejspíš jihokorejská politika neutichne – kvůli blížícím se volbám zůstává napjatá. Nová hlava státu to ale nebude mít jednoduché.

Největší výzvou je demografická krize, protože Jižní Korea má nejnižší porodnost na světě, populace rychle stárne a ubývá. Kromě toho země čelí trvalé vojenské hrozbě ze strany KLDR i globální ekonomické nejistotě.

O osud jihokorejské demokracie se ale podle Tomáše Horáka zatím není třeba obávat – a to ani v kontextu dostavby české jaderné elektrárny Dukovany korejskou společností KHNP. Politická shoda na tom prý panuje napříč celým spektrem.

Jak by se v zemi mohla dál vyvíjet politika? Jak pochopit jihokorejsou společnost?