O původu Okamury i Babišově obvinění. Českým volbám se věnují média u sousedů i v Asii

Německo

Češi se ve volbách podle německých médií rozhodli pro vládu silného muže. Vítězství Andreje Babiše z hnutí ANO v parlamentních volbách může znamenat pro Evropskou unii komplikace. Píšou o tom německé deníky. Pokud se Babišovi podaří složit vládu, může Brusel stejně jako Berlín prý očekávat silnou opozici.

Jakou barvu má váš okrsek? Prohlédněte si nejpodrobnější volební mapu Číst článek

Podle deníku Neue Osnabrücker Zeitung dostává liberální Evropa kancléřky Angely Merkelové a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona silný podzimní protivítr z východní Evropy. Voliči údajně slyší na jasná, jednoduchá až populistická hesla.

Úspěch hnutí ANO si deník Nordwest Zeitung vysvětluje tím, že se Andrej Babiš kriticky vymezil vůči Evropské unii, že zastával tvrdý postoj k uprchlíkům a že vedl boj proti zkornatělým politickým strukturám. Češi jsou prý nespokojení s tradičními stranami, stejně jako s korupcí, podle německých médií si nyní přejí vládu silného muže.

Polsko

O českých volbách píšou také média v Polsku a stejně jako ta německá se soustředí na osobu Andreje Babiše. Na výsledky polští nejvyšší ústavní činitelé zatím nereagovali. Šéfovi hnutí ANO ale věnovaly debaty polský veřejnoprávní rozhlas i televize. Ta tvrdí, že se zájmy Andreje Babiše s polskými národními zájmy rozcházejí.

Ve sněmovně usednou čtyři stíhaní poslanci. Komunistu Borku z kauzy ROP do ní voliči ale nepustili Číst článek

Ředitel polského Centra pro východní studia Adam Eberhardt stanici TVP řekl, že hnutí ANO je k Polsku silně kritické a Andrej Babiš se dříve ve svém podnikání do střetu s polskými zájmy například v obchodu s potravinami nebo petrochemickými produkty.

O hnutí ANO píše polská tisková agentura jako o uskupení protestujícímu proti tradičním stranám. Opoziční list Gazeta Wyborcza tvrdí, že v České republice zvítězili populisté.

Slovensko

Mnoho komentářů najdete v novinách slovenských, které připomínají, že lídr vítězného hnutí ANO Andrej Babiš má kořeny právě v této zemi. Například deník Sme píše, že se lidé v Česku vzhlédli v zrcadle jménem Babiš a otiskl jeho karikaturu s nápisem „Tak a teď si vás koupím všechny."

Papalášem nebudu, to bych si neodpustil. Dohlédnou na mě na facebooku, říká nejmladší poslanec Feri Číst článek

Deník dál dodává, že volby ukázaly nedůvěru ve volební strany, které budovaly po revoluci základy demokratického systému v zemi. Voliči tentokrát uvěřili „novému spasiteli a jeho obchodní logice".

Komentář k českým volbám v deníku Sme napsala jeho šéfredaktorka Beata Balogová. Tvrdí, že země, která už jednou autokracii porazila, jí znovu otevírá cestu. Část českých voličů podle ní pouští k moci populistu s autokratickými tendencemi, se živelnou neúctou ke svobodě médií a s pochybnými podnikatelskými praktikami, píše deník Sme.

Slovenskou Pravdu naopak zaujalo jedno z prvních prohlášení lídra hnutí ANO Andreje Babiše, který řekl, že Česko musí v Evropské unii hledat partnery i mimo Visegradskou skupinu. Zmínil například Rakousko nebo balkánské země. Tato skupina by pak podle něho mohla navrhnout, co chce v Evropské unii změnit.

Francie

Ve Francii považují volby v České republice za úspěch populistů a odpůrců společné evropské měny. Vlna populismu, která zaplavila Evropu od západu na východ a od severu na jih se nezastavila. Volby v České republice vyhrál muž, který sliboval očistit politiku od korupce a účinnou obranu proti bruselskému diktátu, píše deník Le Figaro.

Prezident z Lán: Babiše jmenuji premiérem. Sobotkovi vzkázal 'Shut-up' Číst článek

Překvapením je také výrazný úspěch strany Svoboda a přímá demokracie, její předseda Tomio Okamura, který se netají sympatiemi k Marine Le Penové považuje za jednu ze svých priorit referendum o odchodu České republiky z Evropské Unie, všímá si francouzský deník.

Francouzský Le Monde se pozastavuje nad tím, že úspěch hnutí ANO nezastavil ani fakt, že je v jeho čele miliardář obviněný z podvodu s evropskými dotacemi.

Velká Británie

Třeba britský Daily Telegraph tvrdí, že volby v Česku se jen drží „regionálního trendu." Jinými slovy, že ve středoevropském regionu obecně posilují populistické a krajně pravicové strany na úkor levicových a proevropských proudů.

Deník Guardian zveřejnil komentář Jakuba Patočky, šéfredaktora deníku Referendum. Ten tvrdí, že se Česká republika otiskla na počátku populistické nové éry a že nejlepší možným výsledkem voleb bude chaos.

Tou horší variantou podle něj je vznik autoritářského režimu řízeného oligarchou podporovaného neofašisty nebo kýmkoli, kdo mu bude chtít prodat svůj hlas. Téměř po 30 letech po sametové revoluci je demokracie v ohrožení, píše Jakub Patočka v deníku Guardian.

Čína

Ohlasy na výsledky českých parlamentních voleb přicházejí i z Hongkongu. Výsledků českých voleb si všímají i v Číně - a zaujal tam hlavně úspěch Tomia Okamury a jeho strany Svoboda a přímá demokracie.

Politolog: Babiš může shánět přeběhlíky, sněmovna ho podruhé kvůli Čapímu hnízdu nevydá Číst článek

Největší hongkongský deník The South China Morning Post píše, že jejím lídrem je člověk, který před časem nabádal Čechy, aby se s prasaty procházeli kolem mešit a přestali jíst kebab. Deník rozebírá i Okamurův původ a jeho podnikatelské začátky v České republice.

Deník připomíná, že ještě v roce 2011 seděl v porotě při soutěží Miss Expat a o dva roky později rozesílal snímek své české přítelkyně v muslimském oděvu, při návštěvě Londýna s dodatkem, že jde o dobrou zkušenost.

Podle největšího hongkongského deníku Tomio Okamura vztah Česka a okolního světa použil i volbách. Tam ale zužitkoval antiimigrační nálady v české společnosti a to i přesto, že sám je původem napůl Čech a napůl Japonec.

USA

Českým volbám se média věnují také v USA. Wall Street Journal v titulku píše, že lidé v Česku doslova „odpálili" tradiční strany ve prospěch stran populistických a nesystémových.

Podrobná mapa: ANO bralo všude, Okamura okouzlil pohraničí, Zelení tratili všude Číst článek

Třeba deník New York Times pak přirovnává lídra hnutí ANO Andreje Babiše k současnému prezidentovi Spojených států Donaldu Trumpovi. A to v tom smyslu, že je to také jeden z nejbohatších lidí v zemi, tedy magnát, který se rozhodl vstoupit do politiky a změnit ji. A stejně jako Donald Trump i Andrej Babiš podle nich sází především na přímé oslovení lidí.

I další země

Italské noviny Andreje Babiše pro změnu přirovnávají k bývalému italskému premiérovi Silviu Berlusconimu. Paralelu vidí mimo jiné v tom, že i Berlusconi si v době svého působení kupoval do svého impéria soukromá média. A také on svého času založil novou politickou stranu, která se mnoho let podílela na řízení státu.

O výsledcích voleb v Česku pak informuje například i deník Japan Times. Ten zaujal úspěch Tomia Okamury a jeho SPD. A v článku připomíná, že se Okamura narodil v Tokiu.