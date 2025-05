O Ukrajině bez růžových brýlí s reportérem Tomášem Forró

Naší úlohou je poskytovat veřejnosti co nejpřesnější obraz toho, co se na Ukrajině děje, říká v podcastu Na Východ! slovenský reportér Tomáš Forró. Reportáže ze zákopů i civilních oblastí, kam dopadají ruské střely, přináší už od začátku invaze. Varuje přitom před zkreslováním informací jak ruskou, tak ukrajinskou propagandou. Praha 8:32 25. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Válka na Ukrajině se podle reportéra už stává biologickým, existenčním bojem | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Zatímco ta ruská problémy na Ukrajině zveličuje, ta ukrajinská o nich mlčí. Tak by se ve zkratce dal shrnout hlavní rozdíl mezi jejich základními východisky. Ukrajinské společnosti přitom škodí obojí.

Poslechněte si celou epizodu podcastu Na Východ!, tentokrát se slovenským reportérem Tomášem Forró

„Často to přirovnávám k člověku, který má rakovinový nádor, ale ještě to není vidět. Bojí se ho, snaží se tvářit, že neexistuje. Jenže tento přístup způsobí, že jednoho dne to bude vidět a už bude pozdě. Problémy je třeba řešit a mluvit o nich. Je třeba vyvíjet tlak a musí se současně stát součástí veřejné diskuze,“ vysvětluje Forró.

Ondřej Soukup si vybavuje obavy ukrajinských novinářů v roce 2022 z kremelské propagandy, která by jakoukoli zmínku o ukrajinských problémech využila ve svůj prospěch.

O rok později ale už prý investigativní reportéři a další žurnalisté požadovali, aby se o tématech jako korupce, nákupy pro armádu a jiných normálně psalo. V debatě s historikem Timothym Snyderem to ostatně řekla i šéfredaktorka serveru Ukrajinska pravda Sevhil Musajevová.

Ukrajinští novináři jsou ale pod velkým tlakem autocenzury, která někdy vyvěrá z oprávněných obav, že jim bude kvůli jejich zjištěním vyhrožováno, doplňuje Tomáš Forró. O to důležitější podle něj je, aby se Ukrajině věnovala evropská a americká média.

Válka v excelu

Co dalšího ukrajinská propaganda zakrývá? Třeba to, že nedostatek zbraní a munice na frontě je ten méně podstatný problém. Zásadnější je to, že tam chybějí vojáci. Rusové vedou vyčerpávací válku a čas i počty živé síly hrají v jejich prospěch.

„Pro ně je to prostě válka na excelové tabulky. Vědí, že nakonec v excelu vyjde, že budou mít obrovské ztráty, a jsou s tím v pohodě. Ale vědí, že pro Ukrajince to bude při podobných i menších ztrátách neřešitelný problém,“ upozorňuje slovenský reportér.

Válka na Ukrajině se podle něj už stává biologickým, existenčním bojem. A je velkým dilematem ukrajinských mužů – stejně jako ukrajinských úřadů – jestli je důležitější bojovat za vlast s rizikem ztráty života, nebo zachovat „ukrajinský genofond“ s rizikem obvinění z vlastizrady.

Josef Pazderka připomíná v podcastu Na Východ! i projekt Podzemní kurýr, který Tomáš Forró se svými kolegy spustil. Jedná se o fiktivní noviny z roku 2028 těsně před ruskou invazí na Slovensko poté, co Ukrajina padla.

Jak se válka na Ukrajině odráží ve slovenské politice? Hrozí podobný vývoj i v Česku? Co momentálně nejvíc štěpí ukrajinskou společnost? A o čem dalším se na Západě v souvislosti s Ukrajinou nemluví? Poslechněte si celou epizodu podcastu Na Východ!.