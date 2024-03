O víkendu začne fungovat námořní humanitární koridor do Pásma Gazy. Pomoc bude proudit z Kypru

Kypr se nachází pouhých 370 kilometrů od Gazy a o možnosti vytvořit námořní koridor, který by mohl poskytovat nepřetržitou pomoc nevinným civilistům v Gaze, se hovoří již od začátku konfliktu mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás v říjnu loňského roku.

Ursula von der Leyenová přijela na Kypr ve čtvrtek večer a jednala také s kyperským prezidentem Nikosem Christodulidisem. V pátek navštívila přístav Larnaka, odkud bude pomoc do Pásma Gazy proudit. Izrael již dříve uvedl, že je připraven umožnit podobnou lodní dopravu humanitární pomoci, která projde bezpečnostní kontrolou na Kypru.

