O vládní koalici budeme jednat se Svobodnými demokraty a Zelenými, oznámila Merkelová

Sociální demokraté, dosavadní vládní partner CDU/CSU, se po špatných výsledcích v zářijových parlamentních volbách rozhodli odejít do opozice.

Koalice CDU/CSU, Zelených a Svobodných demokratů (FDP), které se kvůli barvám jednotlivých stran přezdívá Jamajka, je tak za současného rozložení politických sil jedinou možnou.

Koalici přezdívanou 'Jamajka' považuje víc než polovina Němců za dobrou, ukazuje průzkum Číst článek

Kvůli programovým rozdílům nemusí být spojení ale vůbec jednoduché. Ještě v den voleb ho považovalo za dobré nebo velmi dobré jen 23 procent dotázaných.

Politická realita ale, zdá se, počet stoupenců Jamajky výrazně zvýšila. Podle průzkumu veřejného mínění pro veřejnoprávní televizi ARD, který vznikl na konci září, spojení stran považuje za dobré 57 procent občanů spolkové republiky.

Naopak procento lidí, kteří považují velkou koalici, tedy spolupráci mezi CDU/CSU a sociálními demokraty, za dobrou, kleslo o osm procentních bodů na 31 procent.

Bez Jamajky? Nové volby

Pokud by se jamajskou koalici nepodařilo vytvořit, přálo by si 65 procent dotázaných nové volby. O těch zatím všechny parlamentní strany odmítají uvažovat. Pro vznik menšinové vlády, která v Německu nemá žádnou tradici, by bylo jen 26 procent dotázaných. Merkelová takové úvahy také odmítla.

Německé volby vyhrála se 33 procenty hlasů CDU/CSU, která ale výrazně ztratila, následovaná sociálními demokraty, protiimigrační Alternativou pro Německo s 12,6 procenta, FDP s 10,7, Levicí s 9,2 a Zelenými s 8,9 procenta.