O vydání Puigdemonta rozhodnou belgické soudy, vláda do kauzy nebude zasahovat

Rozhodnutí o vydání sesazeného katalánského premiéra Carlese Puigdemonta do Španělska bude podle belgické vlády výhradně na soudech. Bruselský kabinet do něj nebude nijak zasahovat. Prohlásil to ministr spravedlnosti Koen Geens v reakci na evropský zatykač na Puigdemonta a čtyři bývalé ministry jeho vlády, kteří se zdržují v Bruselu. Belgická prokuratura už zatykač z Madridu obdržela. Brusel 19:03 4. listopadu 2017

Zatykače nyní zkoumá belgická prokuratura a v nejbližších dnech ho má předat vyšetřujícímu soudci.

O vydání katalánského expremiéra a bývalých ministrů do Španělska by belgická justice měla i se všemi možnými odvoláními rozhodnout do dvou, maximálně tří měsíců.

Španělsko vydalo na katalánského premiéra zatykač. O pomoc žádá i belgické úřady Číst článek

Puigdemont na Twitteru potvrdil svá slova z pátečního rozhovoru pro belgickou veřejnoprávní televizi, že bude s belgickou justicí spolupracovat. Současně vyzval katalánské separatistické strany k vytvoření volební koalice. Ta jim má umožnit zvítězit v regionálních volbách.

Ty vyhlásil Madrid právě na 21. prosince. Cílem bývalé vlády je podle Puigdemonta osvobodit politické vězně a vytvořit Katalánskou republiku.

Podobnou nabídku Puigdemontova Demokratická strana Katalánska vydala před minulými volbami. Tehdy se ve volební koalici spojila s Republikánskou levicí a hnutím Společně pro ano.

V regionálním parlamentu aliance získala nejvíc křesel. S podporou radikálně levicových separatistů měla dost hlasů pro jednostranné vyhlášení nezávislosti.

We zijn bereid tot volledige medewerking met Belgische justitie nav het Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door Spanje — Carles Puigdemont (@KRLS) 4. listopadu 2017