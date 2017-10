Obama lhal. Zbraň si jen tak nekoupíte, musíte vyplnit formulář, říká prodavač v obchodě v Las Vegas

Vstoupit do prodejny zbraní je tady v centru Las Vegas stejně snadné jako si zahrát ruletu. Hned za dveřmi dva prodavači házejí do krabice řadu nábojnic. Vy se můžete zaposlouchat do hudby, vybírat z desítek typů pušek i pistolí a pořídit si doplňky jako chrániče sluchu, terče nebo tematické tričko.

Mladý muž u pultu chce ale pistoli, byť jedna už se mu u pasu houpe. Prodavač názorně předvádí a vysvětluje, asi jako kdyby pomáhal vybírat kávovar nebo zahradní gril. A nenudí se, hned vzápětí obsluhuje dalšího zákazníka.

Dnes ráno prý tady v Las Vegas někdo střílel na dům jeho souseda, vypráví tenhle mladík obsluze. A tak přijel na nákup. Jistota je jistota.

Přichází řada na mě. Rozhovor prodavač odmítá, zato hned vytahuje tištěné vyjádření generálního manažera podniku, v jehož obchodě si loni tři ze svých zbraní opatřil i lasvegaský vrah Steven Paddock. Bylo to v listopadu a prosinci, jak stojí na papíře spolu s ujištěním, že firma spolupracuje s vyšetřovateli a je jí líto, co se stalo. O roli zbraní ani slovo.

Prodavač jich několik nakonec vyřkne a vysvětluje, co musím udělat, aby mi pistoli směl prodat. „Prezident Obama lhal, když tvrdil, že se tu kupují zbraně jen tak. Musíš vyplnit tenhle formulář, jinak ti nic neprodám. Bez toho to nejde,“ řekl prodavač Radiožurnálu.

Ukazuje mi úřední lejstro, do kterého musí zájemce mimo jiné vyplnit, jestli trpí psychickou nemocí, sklony k domácímu násilí nebo jestli seděl ve vězení déle než jeden rok.

A když je všechno v pořádku, může si svou novou zbraň rovnou vyzkoušet. „Jo, ty rány, co slyšíš, to je odvedle, tam máme střelnici,“ dodal prodavač. Dáma, co zrovna za dvojitými průhlednými dveřmi míří na cíl, už má nakoupeno.