Obávaný zabiják se brání vydání do Ruska. Bojí se létání, mohl by zemřít, varují advokáti

Vydání šéfa zločinecké bandy Aslana Gagijeva z Rakouska do Ruska na poslední chvíli zkrachovalo. Jeho advokáti varovali, že trpí těžkou formou strachu z létání. Let do Moskvy by tak podle nich dokonce nemusel přežít. Informoval o tom v pondělí ruský list Kommersant. Gagijev čelí v Rusku obvinění z organizace šedesáti vražd.

