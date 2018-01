Separatisté obklíčili v Jemenu sídlo vlády. Premiér chce uprchnout, spekulují média

Jemenští separatisté po třídenních bojích vybojovali město Aden, kde dočasně sídlí jemenská vláda. Její členové včetně premiéra jsou v paláci, který je podle vojenských zdrojů citovaných agenturou AFP obklíčen. Už ráno se objevily zprávy, že se premiér Ahmad Ubajd bin Daghr připravuje uprchnout. V provincii Šabva, která leží východně od Adenu, při teroristickém útoku zahynulo podle stanice Al-Džazíra 15 lidí. Aden (Jemen) 12:20 30. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bojovník jemenských separatistů | Zdroj: Reuters

„Separatisté obklíčili palác a mají pod kontrolou hlavní vstup. Ti, kdo jsou uvnitř, jsou tam uvězněni,“ sdělil zástupce jemenské armády. Zdroj z jednotek separatistů řekl, že se jeho lidé zmocnili kontroly nad jednotkami, které palác střežily. Podle svědků citovaných agenturou AP mají separatisté pod kontrolou celý Aden, protože dnes po těžkých bojích ovládli jeho klíčovou část na severu města.

Mezinárodní výbor Červeného kříže tvrdí, že si boje od neděle vyžádaly životy 36 lidí a že zraněno bylo přes 180 osob.

Výzvy k příměří

Za separatisty stojí Spojené arabské emiráty, které jsou také členem koalice, jež pod velením Saúdské Arábie bojuje od roku 2015 na straně jemenské vlády v konfliktu se šíity. Tato koalice v noci na úterý vyzvala strany, jež proti sobě stojí v Adenu, k příměří. Oznámila také, že „učiní vše nezbytné pro to, aby v Adenu obnovila bezpečnost“.

Do konfliktu v druhém největším městě Jemenu zatím podle agentury AFP žádní vojáci SAE ani Saúdské Arábie nezasáhli, ale Saúdští Arabové střeží palác, v němž je vláda. Podle svědků, s nimiž hovořila agentura Reuters, v ulicích Adenu vítězství separatistů oslavovaly tancem stovky lidí.

Ráno Reuters informoval o incidentu, který se stal v provincii Šabva, jež leží východně od Adenu. Sebevražedný atentátník najel autem naloženým trhavinou do kontrolního stanoviště a zabil 15 vojáků. Po výbuchu se podle očitých svědků ozvala z místa také střelba. Stanoviště měly podle agentury Reuters pod kontrolou místní síly podporované Spojenými arabskými emiráty.

Zuřící občanská válka

V Jemenu už několik let zuří občanská válka, které využívají teroristické sítě jako Islámský stát (IS) či Al-Káida. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil. IS a Al-Káida využívají válečného konfliktu v zemi, v němž proti sobě stojí vládní jednotky podporované arabskou koalicí v čele se Saúdskou Arábií, a šíitští povstalci, za nimiž je Írán. V uplynulých dnech se situace v zemi pokusili využít také separatisté, kteří usilují o odtržení jižního Jemenu od severní části země.

V neděli se krátce zmocnili sídla vlády v Adenu, kde se zdržuje mezinárodně uznávaný kabinet, protože metropoli Saná mají od roku 2014 v rukou šíitští povstalci. Vládní jednotky v pondělí pozice vybojovaly zpět. Prezident Abdar Rabbú Mansúr Hádí je v exilu v Saúdské Arábii.