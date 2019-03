Britský velkoobchod s českými potravinami má zásoby na čtyři měsíce. Bojí se divokého brexitu

Regály jsou plné typicky český výrobků, především potravin. Za pultem ovšem stojí Ind. Anish Shah je nejen majitelem česko-slovenského obchůdku v Richmondu, ale i velkoobchodu, který zásobuje českými a slovenskými produkty přes 150 prodejen po celé Británii.

„Já jsem připraven. Leden, únor jsem čekal, jak to dopadne, ale když se začala situace v parlamentu komplikovat, začal jsem dělat zásoby. Momentálně mám uskladněny tři kamiony zboží, mouku, nápoje, dětské výživy. Teď mám zásoby tak na tři, čtyři měsíce. Samozřejmě trvanlivého zboží. Nechci, aby moji zákazníci pocítili výpadek v zásobování,“ říká Anish.

Zásoby trvanlivého zboží

Jeho velkoobchod zásobuje i československou prodejnu v Gloucesteru. I tam si dělají zásoby, potvrzuje majitel obchodu Tomáš Chromý.

„Máme zásoby trvanlivého zboží, co lze skladovat. Mouku, nápoje, plechovky. Tři týdny po brexitu přijdou Velikonoce, tak abychom měli pro zákazníky aspoň základní zboží. Pokud by nastal tvrdý brexit. Zboží nám jezdí každé dva týdny a vždycky dám půl palety, což je 200-300 kilogramů mouky, stranou,“ vysvětluje Chromý.

Jak říká majitel velkoobchodu Anish Shah, byznys teď prochází velmi obtížným obdobím. Do brexitu se počítají poslední dny a nikdo neví, co bude. „Nevíme, jestli nevzniknou problémy se zásobováním, kolony kamionů v Doveru nebo v Calais. Nevíme, jestli budeme muset platit cla, nevíme nic. Jediné, co můžeme dělat je zásobit se pro případ tvrdého brexitu, abychom mohli za všech okolností obchodovat bez přerušení,“ myslí si.

Případný výpadek v dodávkách, krátkodobý nebo trvalý, by pocítili především zákazníci. Jako paní Jana. „Bude to složitější. Jsme zvyklí kupovat české výrobky, jsme zvyklí na české jídlo a máme je radši, ale pokud nebude, tak nebude. Jsou tady anglické obchody a přizpůsobíme se,“ vysvětluje.

Podle obchodníka Anishe Shaha se v případě tvrdého brexitu budou i velké obchodní řetězce potýkat se stejnými problémy, jako on. Nejprve výpadek dodávek, potom zdražení. I oni dováží potraviny z Evropské unie. Jsou na tom úplně stejně. I oni budou muset zdražit. Jak připomíná Anish Shah, před možným výpadkem dodávek zboží i nárůstem cen varovali v otevřeném dopise i šéfové pěti obřích britských sítí supermarketů, včetně Sainsbury’s nebo Marks & Spencer.