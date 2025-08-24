Obchodním domem v Moskvě otřásla exploze. Jeden člověk zemřel, tři lidé jsou zranění
Jeden člověk v neděli zemřel a další tři utrpěli zranění při explozi v obchodním domě Dětskij mir (Dětský svět) v Moskvě. Velký obchodní dům, v němž jsou desítky obchodů i řada restaurací, byl okamžitě evakuován, informovala místní média.
Server ruské televize RBK napsal, že ve druhém patře obchodního domu vybuchla bomba s heliem. To se používaná například k plnění balonků.
Známý obchodní dům Dětskij mir stojí nedaleko sídla ruské tajné služby FSB a je považován za největší obchodní komplex v Rusku specializovaný na dětské zboží. Je v něm na 140 obchodů, dětské muzeum a dvě desítky kaváren a restaurací.
Dům Dětskij mir byl poprvé otevřen v roce 1957 a v tomto století prošel velkou rekonstrukcí, po níž v něm mohou lidé znovu nakupovat od roku 2015, napsal server RBK.