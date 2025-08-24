Obchodním domem v Moskvě otřásla exploze. Jeden člověk zemřel, tři lidé jsou zranění

Jeden člověk v neděli zemřel a další tři utrpěli zranění při explozi v obchodním domě Dětskij mir (Dětský svět) v Moskvě. Velký obchodní dům, v němž jsou desítky obchodů i řada restaurací, byl okamžitě evakuován, informovala místní média.

Moskva Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

2025-08-24t110015z_1_250824-135424_kma.JPG

Známý obchodní dům Dětskij mir stojí nedaleko sídla ruské tajné služby FSB a je považován za největší obchodní komplex v Rusku specializovaný na dětské zboží | Foto: Yulia Morozova | Zdroj: Reuters

Server ruské televize RBK napsal, že ve druhém patře obchodního domu vybuchla bomba s heliem. To se používaná například k plnění balonků.

Známý obchodní dům Dětskij mir stojí nedaleko sídla ruské tajné služby FSB a je považován za největší obchodní komplex v Rusku specializovaný na dětské zboží. Je v něm na 140 obchodů, dětské muzeum a dvě desítky kaváren a restaurací.

Dům Dětskij mir byl poprvé otevřen v roce 1957 a v tomto století prošel velkou rekonstrukcí, po níž v něm mohou lidé znovu nakupovat od roku 2015, napsal server RBK.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme