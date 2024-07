‚Oběť zjevné nespravedlnosti.‘ V USA propustili z vězení ženu, která v něm neprávem strávila 43 let

Soudce Ryan Horsman původně 14. června rozhodl, že Hemmeové advokáti předložili „jasné a přesvědčivé důkazy“ o „skutečné nevině“, a její odsouzení zrušil. Republikán Bailey však proti jejímu propuštění bojoval u soudu.

Hemmeová nakonec v pátek opustila věznici v Chillicothe několik hodin poté, co soudce pohrozil úřadu státního ministra spravedlnosti, že ho obviní z pohrdání soudem, pokud bude nadále bojovat proti jejímu propuštění.

