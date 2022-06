Co s obilím, když nejsou zbraně? Černomořské pobřeží očima Smatany a Szántó

„A na Ukrajině je Jakub Szántó. (Události ČT 6.6.2022)“

„V přestávkách mezi ruským bombardováním pokračují opevňovací práce. Zákopy musí být delší a hlubší. (ČT 9.6.2022)“

„Důstojník Serhij páru šedestáníků slibuje, že Evropa pošle zbraně, které ruská děla vytlačí mimo dostřel. (ČT 9.6.2022)“

„A náš zvláštní zpravodaj Lubomír Smatana je právě teď v Oděse. (ČRo, 10.6. 2022) “

„Tak tohle není obyčejná manufaktura, kde by sem tam pytlíkovali nějakou vestu, tady se maká přesně, mají to hoši v ruce. Za den udělají sto neprůstřelných vest. (ČRo, 10.6.2022)“

No a jak to teď vypadá na jihu Ukrajiny, odkud se vracíte do České republiky? To znamená asi hlavně v Mykolajevu, kde jste natáčeli v posledních dnech?

Ta široká oblast mezi Mykolajevem, který je pod ukrajinskou kontrolou, a mezi Rusy okupovaným Chersonem je velmi dramatická, protože v posledních dnech se Ukrajincům podařilo rozjet další fázi své protiofenzivy. Využili toho, že Rusové stáhli řadu svých sil na to hlavní tedy svoje válečné úsilí, to znamená na Donbas, čehož Ukrajinci okamžitě využili a začali je tlačit na některých místech nebo na jednom konkrétním místě.

Na jednom úzkém úseku fronty se jim podařilo postoupit až osm nebo deset kilometrů od Chersonu, což je něco, co je velice znepokojivé pro ruské okupanty. No ale samozřejmě ta situace tím, že je takto dramatická, tak především v těch vesničkách a městech, které jsou na té velmi široké a dlouhé frontové linii v té jižní části fronty, tak tam ta situace a ta destrukce je skutečně neuvěřitelná, je dramatická. Je to, troufám si tvrdit, že jedno z nejhorších míst, co jsem za posledních dvacet pět let viděl.

Kdybyste měl blížeji popsat, co ta destrukce, ten možná pro někoho abstraktnější pojem znamená? Tak co jste viděl na vlastní oči?

Pokusme se představit běžnou českou zemědělskou oblast, řekněme někde třeba na jihu Moravy nebo vlastně kdekoliv po celé České republice, nějaké vesnice, které mají, řekněme mezi mezi vyššími stovkami a nízkými tisíci obyvatel, které jsou najednou zcela vylidněné. Není jeden jediný dům, který by nebyl zničený nebo který by nebyl narušený nějakou blízkou explozí.

„Každých pár minut dopadne jeden ruský granát nebo raketa. Z původních 400 obyvatel tu zůstalo pět. Mezi nimi Nikolaj s matkou. Snaží se tu žít, i když i jejich domek Rusové zasáhli. (Události ČT, 11.6.2022)“

Jsou chlívky, které jsou zničené dopadem rakety, která třeba nevybuchla, ale čistě silou své váhy zcela zničila jednu stěnu, pozabíjela zvířata, která tam byla. Malé jednotky vojáků, které se skrývají před dělostřeleckou palbou z ruské strany a které se zakopávají pro případ, že by se okupanti opět pokusili se do těch vesnic dostat, případně naopak očekávají rozkaz postupovat dále.

„Zajímavé je, že v zákopech války jednadvacátého století se stále uplatňují vynálezy známé z první světové války. Jako tento periskop, který umožňuje nerušené a bezpečné sledování nepřítele bez nebezpečí palby. (Události ČT, 11.6.2022)“

Neustálé výbuchy, v podstatě každé dvě tři minuty nějaký bližší nebo vzdálenější výbuch, případně podobně znějící exploze. Naopak pálící ukrajinské artilerie, bezprizorní hospodářská zvířata, která vojáci alespoň vypouštějí z těch různých míst, z těch ohrad, aby se alespoň bez péče lidí, kteří utekli, tak aby aspoň měla možnost se napást na divoko na blízkých polích. Zničené budovy typu třeba kostela jednoho, který byl zasažen přímou palbou a nezbylo z něj takřka nic kromě obvodových zdí. A tam uprostřed těch rozbitých cihel se válejí ikony.

„Ruské bomby a rakety už po celé Ukrajině zničily 115 kostelů a klášterů včetně tohoto ve frontové vesnici nedaleko okupovaného Chersonu. Kde není jediný veliký vojenský cíl. (Události ČT, 11.6.2022)“

To jsou všechno věci, které tam člověk vidí a kdy opravdu vidí, že ta palba, to dělostřelecké ostřelování zdaleka nejenom nemíří na místa, kde jsou vojenské cíle nebo alespoň cíle, o kterých by byla možnost přemýšlet o nějakém smyslu války, ale skutečně je to terorizování civilního obyvatelstva na nesmírně širokých územích. Mluvíme tady o frontě, která dohromady po celé Ukrajině má dva a půl tisíce kilometrů.

Ukrajina v posledních dnech opět informovala o tom, že Západ jí dodal zatím jen zlomek zbraní, o které prosila. O jak závažný problém jde? Mluvil jste například se zahraničními dobrovolníky, s vojáky, kteří by popisovali, my tu nemáme dostatek zbraní, pomožte nám?

Je to tak. Slyšeli jsme to vlastně v podstatě od kohokoliv, s kým jsme mluvili. Měli jsme možnost mluvit s americkými dobrovolníky, kteří učí Ukrajince používat protitankové střely Javelin.

„Right now our job was just to instruct units how to use the anti-tank missile system and we voluntereed to go to the front line but they say it is too dangerous (ČT, 14.6.2022)“

Mluvili jsme s vojáky a důstojníky na různých částech té jižní fronty. Mluvili jsme se starostou ostřelovaného Mykolajeva, což je starosta města, které mělo před válkou 480 000 obyvatel a dneska je tam zhruba polovina. Ruské dělostřelecké bombardování přerušilo přívod pitné vody. Takže teď v kohoutcích celého Mykolaievu těch zhruba čtvrt milionu lidí má pouze slanou vodu, protože Jižní Bug se v oblasti Mykolajeva už míchá s mořskou hladinou, takže ta voda zkrátka je pouze užitková. Všichni mluví o tom, že žádají Západ, děkují za dosavadní podporu, ale žádají Západ o další dodávky především těch dalekonosných a dělostřeleckých raketových systémů, tak aby došlo k nějaké alespoň částečně paritě.

V tuto chvíli má Ukrajina na některých úsecích fronty jedno dělo na dvanáct až patnáct ruských. Ukrajinská armáda odpálí denně pět až šest tisíc dělostřeleckých granátů a raket, což samo o sobě je obrovské množství. Takže to ukazuje a ilustruje, jak rychle se vyprazdňují dělostřelecké sklady ukrajinské armády. Ale proti tomu Rusové odpálí padesát až šedesát tisíc těchto projektilů. Často ze systémů, které přestřelí ty ukrajinské. To znamená, že ukrajinské prvosledové jednotky jsou pod neustálým ostřelováním dělostřeleckým, zatímco ukrajinské dělostřelectvo musí vždy odpálit salvu a rychle mizet, protože okamžitě samozřejmě hrozí ruská odpověď.

To jsou všechno věci, které jasně ukazují na to, že ukazují na to, že tato válka je čím dál, tím více vedená na obou frontách, respektive na všech třech, i včetně té charkovské fronty na severovýchodě země. Je vedená dalekonosnými dělostřeleckými raketovými systémy a ty jsou potřeba. Jde nejenom o ty zbraně jako takové, ale také právě o tu munici. Ukrajině postupně dochází k původní ještě sovětská 152 milimetrová munice, žádá dodávky té modernější 150 milimetrů, což jsou ty systémy, ty různé houfnice české, německé, slovenské, francouzské, americké výroby. Ale samozřejmě také jde o tu munici. A ta munice skutečně v takto masivní rozsáhlé válce se spotřebovává neuvěřitelně rychlým tempem. Takže v momentu, kdy například Emmanuel Macron nabídl šest samohybných houfnic a k tomu několik stovek kusů dělostřeleckých granátů, tak je to něco, co vlastně ne zcela zásadně změní tu rovnováhu sil. Pouze to ilustruje, že ta válka je opravdu masivní a že ta pomoc ze Západu pro Ukrajinu je zcela klíčová. Momentálně odhadují Ukrajinci, že dostali zhruba desetinu toho, co žádali.

A chápu tedy správně, tak jak už jste zmínil jméno francouzského prezidenta Emanuela Macrona, že ta nedávná schůzka evropských špiček u ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, kde se sešli francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Olaf Scholz a italský premiér Mario Draghi, potom tedy se k nim ještě připojil rumunský prezident Klaus Iohannis, že by mohla změnit něco právě v této otázce dodávek zbraní Ukrajině?

Ve Francii je velká část společnosti, která velice negativně vnímá dopady války na svůj vlastní život v tom smyslu, že to berou nikoliv jako dopad ruské agrese zcela nevyprovokované, ale naopak jako aktivitu své vlastní vlády. A to je něco, co by samozřejmě mohlo a pravděpodobně bude stát určité postavení například právě Macronovy vlády ve francouzském parlamentu.Takže to, že se sem do Kyjeva vydá špičkový politik jako je Emmanuel Macron nebo jako je, řekněme, donedávna ještě velmi váhající německý kancléř, je otázkou řekněme jednak osobní statečnosti. Jakkoliv samozřejmě ta návštěva slovinsko-polsko-česká, ke které došlo v březnu, byla v době, kdy Kyjev byl bombardován, daleko víc, řekl bych, ještě větší ukázkou ještě větší smělosti. Ale také je to otázka politické smělosti, politické statečnosti, zkrátka něčeho, co doma nemusí na západě Evropy úplně přinášet body.

A to, že tito lidé, o kterých jste mluvil, uviděli na vlastní oči v Irpini tu neuvěřitelnou bezohlednou zkázu na civilní infrastruktuře, je něco, co může ovlivňovat jejich rozhodování ve smyslu tom, že by mohli začít poskytovat například v případě Německa, ale i Francie a především Itálie daleko více, než dosud Ukrajině poskytovali, protože zkrátka uvidí, že ta destrukce není pouze něco, co vnímají prostřednictvím televizních obrazovek a prostřednictvím internetu a novinových stránek a opravdu uvidí na vlastní oči.

To si myslím, že je zkušenost, která, která pro každého špičkového politika, který teď může rozhodovat, je skutečně nezástupná. To je prostě něco, co opravdu ukáže tu míru toho skutečně bezohledného řádění ruských agresorů vůči ukrajinskému civilnímu sektoru. A je to něco, co je možné bránit pouze ze strany Západu pouze posilováním anebo udržováním bojeschopnosti ukrajinské armády, která brání tento civilní sektor.

„Kvůli ruské invazi na Ukrajinu světu podle OSN hrozí globální potravinová krize. Upozornil na to generální tajemník Spojených národů Antonio Guterres. Na světě je podle něj aktuálně dostatek potravin. Kvůli válce a bojům v Černém moři se dvacet milionů tun obilí nedaří dostat k potřebným. (ČRo, 19.5.2022)“

„Rusko trvá na odminování ukrajinských přístavů a vod výměnou za to, že z nich umožní bezpečně vyvézt obilí. Šéf ruské diplomacie obvinil Kyjev a jeho spojence, že se zablokované dodávky snaží prezentovat jako globální katastrofu. (ČRo, 8.6.2022)“

„Rusové stále ostřelují třeba přístav Mykolajiv i když obsadit se ho zatím nepokoušejí. Ruské rakety tam zničily druhý největší obilný sklad v zemi. (ČRo 10.6.2022)“

Jak závažné jsou zprávy o ruském ničení stovek tisíc tun obilí v černomořských přístavech v Oděse, v Mykolajevu, tam, kde jste před několika dny natáčel?

No, tady se musíme spolehnout na ukrajinské oficiální zdroje, protože ten přístav je nepřístupný, ale uvádí se, že ten terminál v Mykolajevu, které zasáhly rakety, tak byl druhý největší na Ukrajině a obecně patří mezi ty největší na světě. Rusové ho kompletně zničili. Čili nejenom to, že shořelo to obilí, ale zároveň byl zničený terminál na překládku, což je možná ještě závažnější. V Oděse zatím ještě ten terminál netrefili Rusové, tam to obilí stále je. Nikdo mi nedokázal říct, jaké to je přesné množství toho obilí, ani mluvčí Oděské oblasti Sergej Bratčuk.

Oni prostě jenom tvrdí, že toho obilí je hodně, že jsou schopni ho transportovat, ale pouze za předpokladu, že budou moci odminovat moře. To jsou většinou ukrajinské miny obranné proti ruskému výsadku a zároveň tvrdí, že nechtějí, aby se na té domluvě podílelo Rusko. Prostě nesouhlasí s tím, aby ruská strana byla součástí té domluvy. A tady je o něco větší problém ještě ten, že když se nepodaří to obilí vyskladnit, odvézt, transportovat, tak nebudou moci uložit kam tu letošní sklizeň. Když jedete po Ukrajině, tak všude vidíte obrovské, opravdu obrovské lány obilí, které dozrává a až ho budou sklízet, tak ho nebudou mít kde usušit. To je jedna věc. A ta druhá, co si asi pořád ještě lidé jaksi neuvědomují, jakmile se nebude dát to obilí nikam transportovat a neprodá se především do těch afrických zemí, tak v Africe stoupnou ceny mouky a to bude znamenat, že se opět vydá velké množství uprchlíků směrem kam jinam než do Evropy. A nás tedy může zasáhnout ne na podzim, ale spíš příští rok na jaře další velká uprchlická vlna, bude stát obrovské množství peněz. Takže se podle mého názoru i podle mnohých analytiků vyplatí neustále tu Ukrajinu podporovat v té snaze, aby dostala to obilí pryč a vůbec, aby dostala Rusko ze svého území.

Mimochodem, tento katastrofický scénář, který jste teď tady nastínil, do jaké míry může souviset s tím, o čem nedávno na sociální síti Twitter psal americký historik Timothy Snyder, tedy s tou ruskou námořní blokádou vývozu obilí z Ukrajiny. On doslova píše, že to byl už Hitlerův cíl kontrolovat ukrajinské zemědělství a vyhladovět tehdy obyvatele Sovětského svazu. Tak do jaké míry je podle tebe ta paralela vyhladovění třeba právě afrických zemí teď přesná a aktuální podle toho, co ty jsi v těch místech viděl?

Tak Timothy Snyder má mnohem jaksi širší pohled na věc. Jako historik se na to dívá z velkého odstupu. A já si myslím, že Ukrajince spíš zajímá ta paralela s hladomorem ve 30. letech, kdy Rusové, ono to byl tedy Sovětský svaz, ale řízený z Kremlu, tak nechali vyhladovět Ukrajinu a zemřely tam miliony lidí. Takže toto Ukrajince zajímá mnohem víc. To oni neustále ten hladomor připomínají. Konec konců v Kyjevě je velikánský památník tomuto hladomoru. Takže ano, možná když se to dívá Snyder a vidí tam tu to srovnání s nacistickým Německem, tak má zřejmě pravdu. Ale na Ukrajině se víc zdůrazňuje to vyhladovění před druhou světovou válkou a oni to tady vidí prostě mnohem víc.

Nejenom na jih Ukrajiny se postupně vrací ti, kterým válka vzala domovy, které vyhnala válka z domovů, uprchlíci. Vy jste jednu paní z České republiky, která sem uprchla před těmi hrůzami, které Rusové rozpoutali na Ukrajině, doprovázel zpátky domů do Oděsy, nemýlím-li se, tak jak náročná to byla cesta?

Tak cesta do Oděsy trvá dva až tři dny podle toho, jak jste schopni. Ale obecně k těm uprchlíkům evropská pohraniční policie uvádí, že ten proud uprchlíků už je větší na Ukrajinu zpátky než z Ukrajiny. Ale ono je tady obrovské množství tzv. vnitřních uprchlíků, kteří se pohybují uvnitř Ukrajiny z východu směrem na západ. Celkově myslím, že vysoký komisariát pro uprchlíky uvádí, že už se přesídlilo nějakých 15 milionů lidí a do Evropy se dostala, zhruba, dejme tomu nebo mimo hranice Ukrajiny, zhruba polovina. Já jsem doprovázel Lidiu Ščerbinu, která do té doby žila v Kněževsi ze svojí sestrou, která s sebou měla dvě děti. A ta sestra nechtěla odjet zpátky na Ukrajinu právě kvůli dětem, což je, řekl bych, ta nejčastější překážka. Lidé se vrací do těch klidnějších oblastí i s dětmi. Ale do Oděsy nebo do Mykolajeva nebo prostě dál na východ, tak se s těmi dětmi vracet obávají, nechtějí. Lidia děti nemá, takže se vrátila domů.

V podstatě říkala, že byla připravená psychicky na to, že se budou ozývat sirény, na ty každodenní letecké poplachy. A Oděsa na první pohled vypadá v podstatě mírumilovně, když si odmyslíme vojenské blokposty, které ale docela hodně zmizely. I z centra města se vytratili ti ocelový ježci. Zmizely různé zátarasy. Dá se přecházet centrem. Uzavřený je pouze přístav, tam vojáci stále nepouštějí. Ale obecně to je takové klidnější. A když se ozývá letecký poplach, tak běžně třeba muzikanti, kteří hrají v městském parku, tak ani nepřestávají hrát a pokračují. Lidé si na ty letecké poplachy zvykli.

Samotná Lidia Ščerbina, kterou jsem doprovázel, svůj byt našla tak, jak ho opustila. To znamená, byl tam hrozný nepořádek jako po výbuchu. Zasmrádlá lednice, samozřejmě. Ona zároveň přišla o práci. Takže říkala, že se možná přesune ke svým příbuzným do Vinnycje, což je asi pět hodin jízdy na sever směrem na Kyjev. Nebo že bude tam pomáhat v nějaké nemocnici nebo něco podobného. Já jsem potom narazil i na dost lidí, kteří se třeba rozhodli, že odjedou pryč. Třeba taková moje celkem kamarádka, se kterou jsem se setkal už před dvěma měsíci, když jsem byl v Oděse poprvé po začátku války, tak ta ve čtvrtek 16. června s celou rodinou i s manželem, protože mají tři nezletilé děti a manžel může mít výjimku, tak odjeli vlakem do Polska a už mi psala, že nastoupili do letadla a odletěli do Irska. Čili stále ti lidé ještě utíkají. Mimochodem Aňa to udělala, protože ona je uprchlík z Donbasu, bydlela na Gorlivce.

Několikrát se po tom zahájení útoků v roce 2014 musela přestěhovat a nakonec si řekla, já už to nebudu podstupovat. Nebudeme prostě někde rok, když se něco semele, zase někde žít bez peněz, jenom z nějakého toho, co jsme si uspořili. Takže raději se sebrala a odjela do Irska. Mě to trochu připomíná Izrael, kde také lidé fungují celkem normálně, ale jednou za čas se ozvou sirény a začnou ty raketové útoky ze Západního břehu nebo z jiných míst. Lidé chvíli to řeší, schovávají se, ale ten život běží normálně. Takže je to život pod neustálou hrozbou raketového útoku. A ještě bych možná dodal, že i s tím Izraelem, s tím mořem, souvisí, že v Oděse jsou uzavřené pláže, je tam skoro 30 stupňů. V létě bude ještě víc horko a lidé postávají v plavkách na kolonádě. Rádi by skočili do vody, ale kvůli minám to není možné, přestože ty miny jsou protilodní, člověk je neodpálí, ani kdyby na nich skákal. Tak ale myslím si, že asi hlavním důvodem bude to, aby to nevypadalo zvláštně, když se lidé v Oděse koupou a o sto dvacet kilometrů dál za Mykolajevem na té frontové linii umírají lidé, umírají civilisté. No, takže si budou muset nepochybně asi přes léto Oděsané na to zvyknout, že to moře bude nedostupné.

Viděl jsem na sociálních sítích fotografii plavce ležícího na ručníku na písku obloženého písky pytli s pískem. Tak možná i taková bude letní realita v Oděse.

Takto to nějak v Oděse vypadá.