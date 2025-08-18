‚Obnovil Rusko jako supervelmoc.‘ Ruská propaganda vyzdvihuje úspěch Putina i Trumpovy výroky o míru
Jako historický úspěch hodnotí hlásné trouby Kremlu ostře sledovaný summit na Aljašce, kde se v pátek sešel americký prezident Donald Trump s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Ruská státní média podle not stanovených Kremlem zdůrazňují především vřelé přivítání Putina a vyzývají k zesílání tlaku vůči Kyjevu. S nadšením však vítají také Trumpovy výroky o nutnosti prosazovat širší mírovou dohodu namísto příměří, jak požaduje Kreml.
Páteční schůzka Trumpa s Putinem žádný zlom na cestě k ukončení ruské války proti Ukrajině nepřinesla, šéfovi Kremlu ale dodala spoustu důvodů, aby se měl doma čím chlubit. Tak o úspěších summitu pro ruskou propagandu píše ruský exilový server Meduza a poukazuje na nejnovější notičky Kremlu, kterými se mají jeho hlásné trouby při informování o schůzce s Trumpem řídit.
Podle pokynů Kremlu mají ruská propagandistická média zdůrazňovat, že Putin „obnovil status Ruska jako supervelmoci“, oba prezidenti spolu hovořili jako „rovnocenní“ lídři a že si Rusko a Spojené státy mají vzájemně co nabídnout. To, že Trump osobně přivítal Putina na letišti, pak mají ruská média prezentovat jako „gesto dobré vůle“, které žádný jiný zahraniční státník neobdržel.
Přesně to také po summitu vyzdvihovala ruská média v čele se státní agenturou RIA Novosti nebo ruskou televizí Rossija-1, která podle agentury Reuters zdůrazňovala mimo jiné okázalost, s jakou byl Putin na Aljašce přijat. Poukazovala přitom na „červený koberec, podání rukou a záběry a fotografie“, které se objevily v médiích po celém světě.
Trumpovo vřelé přivítání Putina na sociálních sítích vychvalovala také mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová, jedna z předních propagandistek Kremlu.
„Západní média se nacházejí ve stavu, který lze nazvat běsněním hraničícím s naprostým šílenstvím: tři roky mluvila o izolaci Ruska a dnes uviděla červený koberec, na kterém byl ruský prezident ve Spojených státech přivítán,“ napsala po páteční schůzce na telegramu.
Tlak na Zelenského
Podobný soubor pokynů však Kremlem kontrolovaná média obdržela už před pátečním summitem.
Jak pro server Meduza prozradil stratég pracující pro prezidentskou administrativu, ruská státní média měla za úkol zdůrazňovat už jen skutečnost, že Spojené státy vedou s Ruskem dialog na nejvyšší úrovni. Zároveň však měla stavět do popředí to, že to je Putin, kdo v rusko-amerických vztazích nastoluje agendu.
V podobném duchu se také nesly i zprávy vydané ruskými médii krátce po skončení summitu. Například ruská státní tisková agentura TASS v sobotu citovala odborníka, podle kterého „Putin dosáhl přesně toho, co si nejvíce přál, a to začít napravovat svůj vztah s prezidentem Trumpem“. O vítězství Vladimira Putina nicméně hovoří i další propagandističtí komentátoři.
Kromě Putinova vřelého přivítání a sbližování rusko-amerických vztahů se však notičky Kremlu týkají také Evropy. Podle serveru Meduza mimo jiné nařizují informovat o tom, že „požadavky Kyjeva a evropských lídrů pro bezpodmínečné příměří nebyly v závěrečných prohlášeních prezidentů ani projednány“ a že Ukrajina a evropské země byly „odsunuty na vedlejší kolej“.
Podle pokynů Kremlu má být v ruských státních médiích zdůrazňován také Trumpův tlak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s cílem uzavřít s Ruskem „dohodu o vyřešení konfliktu“.
V tomto smyslu také ruská média vyzdvihují příspěvek amerického prezidenta na sociální síti Truth Social, ve kterém Donald Trump vyloučil návrat Krymu Ukrajině i případný vstup Ukrajiny do NATO. „Prezident Ukrajiny Zelenskyj může válku s Ruskem ukončit téměř okamžitě, pokud bude chtít, nebo může v boji pokračovat,“ napsal Trump v příspěvku zveřejněném v noci na pondělí.
Trumpova příspěvku se chytil například ruský deník Komsomolskaja pravda, podle kterého se Ukrajina a její evropští spojenci snaží Spojené státy vtáhnout do války, prohlášení Trumpa ale „naznačují, že to kategoricky odmítá“.
Další vývoj tak nevyhnutelně vede k ukrajinské kapitulaci, píše Komsomolskaja pravda s tím, že Evropa nemá finanční ani vojenské zdroje na to, aby Ukrajinu dlouhodobě podporovala a udělala z ní „ocelového dikobraza“.
Trumpův posun k ‚míru‘
Podobně se hlásné trouby Kremlu snaží dávat do popředí i Trumpův posun v otázce nastolení příměří. Krátce po skončení summitu totiž šéf Bílého domu upustil od svého dřívějšího požadavku na okamžité příměří a v souladu s postojem Moskvy začal tvrdit, že chce prosazovat širší mírovou dohodu.
Tento příklon k pozici šéfa Kremlu přitom někteří západní analytici vnímají jako nebezpečný vývoj, a to nejen pro Ukrajinu, ale také pro Evropu a její bezpečnost. Ruská propaganda si ale nad posunem v Trumpově myšlení mne ruce.
„Americký prezident si z Anchorage přivezl pevné přesvědčení, že ‚příměří‘ byla jen lest Kyjeva a Evropy a že věc musí být dovedena k dlouhodobé mírové dohodě. Rusko na této cestě podniklo všechny kroky, nyní je to na Zelenském,“ píše komentátorka ruské agentury RIA Novosti Viktorija Nikiforová s tím, že ukrajinský prezident má nyní dvě možnosti.
Buď bude pokorně souhlasit s kapitulací a všemi podmínkami Moskvy, nebo „rozpoutá vzpouru“, po které ale Trump odepíše Ukrajinu „jako postradatelnou položku“. „Do této zajímavé pozice postavil Zelenského Vladimir Putin, když v Anchorage dosáhl vzájemné dohody s Donaldem Trumpem v klíčových otázkách,“ píše ruská propagandistka s tím, že Zelenského během pondělního jednání v Oválné pracovně čeká „nejtěžší stand-up“ jeho života.
„Pozvání do Bílého domu se pro Zelenského stalo pozvánkou k popravě. V první řadě politickou,“ píše v závěru komentáře Nikiforová. K popravě však pondělní jednání v Bílém domě nepřímo přirovnává také šéf Ruského fondu přímých investic a Putinův vyjednavač Kirill Dmitrijev, který se účastnil i jednání na Aljašce.
Dmitrijev, který byl v minulých měsících často označován za klíčovou postavu pro sbližování rusko-amerických vztahů, zveřejnil na sociální síti X karikaturu, kde si Trump brousí nože, zatímco Zelenskyj v obklopení evropských lídrů pokládá hlavu na špalek.