OBRAZEM: Lisabonské pozemní lanovky jsou ikonami města. ‚Glórie‘ propojuje klíčové čtvrti
Pozemní lanovka, která vypadá jako lisabonská typicky žlutá tramvaj, vykolejila po osmnácté hodině našeho času u náměstí Restauradores, které je v portugalské metropoli jedním z turisticky nejvytíženějších a je ikonickou pamětihodností. Lanovka Glória je jednou z ikon Lisabonu a hojně ji vyhledávají turisté.
Linka Glória, která zahájila provoz v roce 1885, spojuje centrum Lisabonu v blízkosti Restauradores s čtvrtí Bairro Alto, která je známá svým rušným nočním životem. Provozuje ji městská dopravní společnost Carris.
Dva vozy lanovky jsou v příkrém stoupání připevněny k opačným koncům tažného lana a trakci zajišťují elektromotory na obou vozech.
Zbylé tažené vozy město až do odvolání stáhlo z provozu.