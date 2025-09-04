OBRAZEM: Lisabonské pozemní lanovky jsou ikonami města. ‚Glórie‘ propojuje klíčové čtvrti

Pozemní lanovka, která vypadá jako lisabonská typicky žlutá tramvaj, vykolejila po osmnácté hodině našeho času u náměstí Restauradores, které je v portugalské metropoli jedním z turisticky nejvytíženějších a je ikonickou pamětihodností. Lanovka Glória je jednou z ikon Lisabonu a hojně ji vyhledávají turisté.

Linka Glória, která zahájila provoz v roce 1885, spojuje centrum Lisabonu v blízkosti Restauradores s čtvrtí Bairro Alto, která je známá svým rušným nočním životem. Provozuje ji městská dopravní společnost Carris.

Dva vozy lanovky jsou v příkrém stoupání připevněny k opačným koncům tažného lana a trakci zajišťují elektromotory na obou vozech. 

Zbylé tažené vozy město až do odvolání stáhlo z provozu.

