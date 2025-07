OBRAZEM: Nejdřív práce, potom golf? Trump ve Skotsku spojoval příjemné s užitečným

Trump poslal Evropě vzkaz hned po příletu do Skotska, když vystoupil na letišti Prestwick: „Zastavte ty větrné elektrárny. Ničíte své země“. „Je to smutné, z letadla všude vidíte větrníky, které kazí vaše krásná pole a údolí a zabíjí vaše ptáky. A když jsou v moři, ničí vaše oceány,“ pokračoval americký prezident.

‚Zvážím pro a proti.‘ Trump podle amerických médií přemýšlí o milosti pro rapera P. Diddyho Číst článek

Trump je na větrné elektrárny vysazený dlouhodobě. BBC připomíná, že jeho společnost Trump International se dříve neúspěšně soudila s energetickou firmou, která větrné turbíny umisťovala do Severního moře nedaleko Aberdeenu. Trump tehdy argumentoval, že 11 turbín kazí výhled z jeho golfového hřiště.

Cla, whisky a Gaza

Středobodem Trumpovy návštěvy byl bezpochyby golf – do jeho resortu v Turnberry přijela k nakonec úspěšnému obchodnímu jednání o clech a stamiliardových investicích předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, britský premiér Keir Starmer a jeho manželka Victoria a skotský premiér John Swinney se po jednání s Trumpem zúčastnil slavnostního otevření jeho nového golfového hřiště u Aberdeenu.

Americký prezident se během návštěvy netajil svojí příchylností ke Skotsku. Jeho matka Mary Anne MacLeodová se v roce 1912 narodila na ostrově Lewis a během velké hospodářské krize emigrovala a v New Yorku se provdala za developera Freda Trumpa.

Skotský premiér Swinney s Trumpem strávil v pondělí večer asi dvě hodiny a úspěšně vyjednal výjimku z cel pro skotskou whisky. „Nastínil jsem mu velmi specifické okolnosti skotské whisky, která může být vyráběna jen tady. Není to něco, co můžete přemístit,“ poznamenal premiér po setkání. Trump později Swinneyho označil za „skvělého chlapa“.

Vážnějším bodem jednání byl hladomor v Pásmu Gazy. Swinney jej označil za „humanitární katastrofu“.

Trumpova hra zaměstnala kolem 20 golfových vozíků s ochrankou a dalšími členy jeho týmu (26. července 2025) | Foto: Robert Perry | Zdroj: Profimedia

Britský premiér Starmer Trumpovi představil evropský plán pro další postup v krizi na Blízkém východě. Trump podle britských médií neprotestoval proti Starmerovu plánu uznat v září Palestinu jako stát, pokud Izrael neučiní jasné kroky k dlouhodobému míru, včetně uzavření příměří.

‚Je náš přítel, ale...‘ Spojené státy uvalí 25procentní clo na zboží dovážené z Indie, napsal Trump Číst článek

„Nebudu k tomu zastávat pozici, nevadí mi, že on ji zastává,“ citují britská média Trumpa.

Americká vláda přitom minulý týden odsoudila podobné oznámení Francie. Šéf americké diplomacie uznání Palestiny Francií označil za „facku“ pro oběti teroristických útoků Hamásu a „bezhlavé rozhodnutí“.

Zatoulaný míček

Donald Trump hrál ve Skotsku golf dvakrát o víkendu a jednou po otevření nového osmnáctijamkového hřiště.

„Rychle si zahrajeme a pak se vracím do Washingtonu, kde budeme hasit požáry po celém světě. Zastavili jsme válku (Trump ze Skotska telefonoval ohledně přeshraničních bojů s lídry Thajska a Kambodži, pozn. red.). Ale my už jsme zastavili asi pět válek, takže to je mnohem důležitější než hraní golfu. Jak ho mám rád, tak tohle je důležitější,“ poznamenal prezident při slavnostním otevření hřiště.

Že je golf pro prezidenta důležitý, je nicméně evidentní dlouhodobě. Opakovaně vyzdvihuje svá vítězství v klubových šampionátech na svých hřištích a golf dokonce použil jako argument pro svoji fyzickou zdatnost v předvolební prezidentské debatě s Joem Bidenem.

Z podvádění ho nicméně obvinili například herci Samuel L. Jackson a Andrew Anderson nebo sportovní publicista Rick Reilly, který napsal knihu „Commander in Cheat“, volně přeloženo jako „Vrchní podvodník“.

„V klubu Winged Foot, kde byl Trump členem, byli ‚caddies‘ tak zvyklí na to, že si Trump míček kopal zpátky na fairway, že mu (po slavném fotbalistovi) dali přezdívku Pelé,“ cituje The Telegraph z Reillyho knihy.

A podobné nařčení se objevilo i nyní. Už virální video z návštěvy Skotska zachycuje Trumpova caddyho – golfového poradce a asistenta hráče – jak očividně nenápadným pohybem zahazuje míček na místo těsně vedle vyšší a husté trávy známé jako „rough“, zatímco Trump přijíždí v golfovém vozíku.