OBRAZEM: Španělské ulice se zabarvily do červena. Tradiční rajčatové bitvy se zúčastnilo 22 000 lidí

Bitva začala na široké ulici v centru města v pravé poledne, pořadatelé doporučovali přijít o dvě hodiny dříve. Vstupenky na účast na Tomatině se kupovaly předem, do vymezeného prostoru se nesměly vnášet telefony, fotoaparáty ani žádné tvrdé předměty.

Rajčata jsou sice přezrálá a měkká, přesto je doporučeno je před házením ještě rozmáčknout a děti do 16 let do této bitvy nesmí, uvádí pořadatelé.

Ulicí jel nákladní vůz s otevřenou korbou a pořadatelé z něj shazovali rajčata, která pak účastníci pod nimi házeli dál.

Část lidí volila světlé oblečení, ale mnozí byli svlečení do půl těla, vyplývá z fotografií na sociálních sítích. Užitečnou pomůckou ve chvíli, kdy jsou rozmačkaná rajčata naprosto všude, jsou také plavecké brýle.

Tradice festivalu Tomatina, který se koná vždy poslední středu v srpnu, sahá do roku 1945, kdy prý pravidelné rajčatové orgie začaly nevinnou bitkou mezi místními dětmi.

Slavnost v kraji, který je pěstováním rajčat proslulý, získala popularitu v 80. letech minulého století. Díky fotogeničnosti a jisté bizarnosti přitahuje lidi z celého světa.

Zájem o bitvu byl tak velký, že od roku 2013 je počet účastníků omezen právě na 22 000. Předtím se některé roky účastnilo i přes 50 000 lidí, píše DPA. S regulací účasti pomáhá prodej vstupenek, ty nejlevnější byly letos za 15 eur (376 korun).