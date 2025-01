OBRAZEM: Trump se stal podruhé prezidentem USA. Začíná podle něj zlatý věk Spojených států

V inauguračním projevu podobně jako před osmi lety Trump vykresloval USA jako zemi v úpadku a zároveň slíbil, že pod jeho vedením Američany čeká „vzrušující nová éra národních úspěchů“. Hned v prvních hodinách v úřadě chce začít prosazovat své plány pomocí exekutivních příkazů – v projevu mimo jiné oznámil sadu opatření zaměřených na potlačení nelegální imigrace z Mexika, podpoření těžby ropy či zavedení dovozních cel. Evropští politici v prvních gratulacích dali najevo, že věří v posílení vztahů s USA.

Rutte, von der Leyenová i Starmer. Evropští politici gratulují Trumpovi k inauguraci Číst článek

Původně se měla pondělní inaugurace tradičně konat před Kapitolem, dovnitř se ale poprvé po 40 letech přesunula kvůli mrazu; denní teplota v americkém hlavním městě se v pondělí pohybovala kolem minus pěti stupňů Celsia.

„Právě začíná zlatý věk Ameriky,“ prohlásil 78letý lídr Republikánské strany na úvod proslovu v budově Kongresu. Oznámil, že chce otočit americkou politiku opačným směrem proti kurzu nastavenému Bidenem. Spojené státy podle Trumpa budou vzkvétat a budou respektovány na mezinárodní scéně a začne v nich vládnout „zdravý rozum“.

Staronový prezident ohlásil, že podobně jako v roce 2019 v souvislosti s nelegální imigrací vyhlásí krizový stav a že se chystá vyslat na jižní hranici USA vojáky. Plánuje také vyhlášení stavu „energetické nouze“ ve snaze podpořit těžbu fosilních paliv, což podle něj povede k poklesu cen.

Ve srovnání s prvním inauguračním projevem se Trump více věnoval zahraniční a obchodní politice, kde se od něj rovněž čekají zásadní změny. Mluvil o tom, že bude „mírotvůrcem“, a zároveň avizoval zavádění nových cel či snahu převzít kontrolu nad Panamským průplavem.

Počet lidí na inauguraci

Lístky na inauguraci před Kapitolem mělo zhruba 250 000 lidí a mnoho dalších mělo v plánu ceremoniál sledovat na velkých obrazovkách na prostranství National Mall. Kvůli změně plánu mohli diváci s lístky sledovat ceremoniál v zastřešené aréně Capital One, která však pojme zhruba jen 20 000 lidí. Mnozí Trumpovi fanoušci, kteří přijeli do hlavního města, tak byli odkázáni na televize v restauracích a barech. V rotundě Kapitolu skládání slibu přihlíželo pouze několik set hostů, a to zejména bývalí prezidenti, zákonodárci a státníci. Před Trumpem složil slib jeho viceprezident J.D. Vance.

24:08 Trump může vyvolat celosvětovou obchodní válku, pokud zvýší cla velice silně, varuje ekonom Švejnar Číst článek

Již během Trumpova proslovu zazněly první reakce ze zahraničí. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že Evropská unie a USA spolu mohou dosáhnout větší prosperity a posílit společnou bezpečnost. Podle šéfa NATO Marka Rutteho mohou rovněž společně dosáhnout míru prostřednictvím síly, prostřednictvím Severoatlantické aliance.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zejenskyj v gratulaci Trumpovi uvedl, že pondělí je dnem změny a naděje na řešení problémů a že ohlášená Trumpova politika je příležitostí k zajištění dlouhodobého a spravedlivého míru. Německý kancléř Olaf Scholz prohlásil, že dobrý vztah s USA byl vždy cílem německé politiky.

Český premiér Petr Fiala uvedl, že USA jsou pro Česko klíčovým bezpečnostním a obchodním partnerem, a vyjádřil přesvědčení, že obě strany tyto vztahy budou rozvíjet i za Trumpovy vlády.

Trump a jeho žena Melanie se po projevu rozloučili s Bidenem a jeho chotí Jill, kteří je před inaugurací symbolicky přijali v Bílém domě, kde se podával čaj. Odcházející prezidentský pár poté helikoptérou Marine One zamířil na marylandskou vojenskou základnu Andrews k rozlučkovému ceremoniálu.

Trump po projevu podepíše v Kapitolu klíčové nominace, memoranda a příkazy a poobědvá se zákonodárci a některými hosty. Poté by se měl přesunout do zmíněné arény, kde na něj čekají tisíce příznivců. Následně nový prezident zamíří do Oválné pracovny v Bílém domě. Večer místního času se zúčastní postupně tří plesů, které se ve Washingtonu tradičně při prezidentských inauguracích pořádají.