Obří show, pečený býk a klobouky s logem ministerstva. Fico slavil na Děvíně za 19 milionů

Už při vstupu do areálu hradu Děvín rozdávaly hostesky slaměné klobouky s logem ministerstva obrany.

Právě resort Roberta Kaliňáka letos oslavy s cenovkou 750 tisíc eur organizoval. Loni přitom akci zajišťovalo ministerstvo kultury pod vedením dlouhodobě kritizované Martiny Šimkovičové (za SNS). A tehdy ještě stály 450 tisíc eur.

Drobné dárky pro návštěvníky jsou už pevnou součástí státem pořádaných oslav. Vláda tentokrát lidem zaplatila třeba býka na ohni, který měl přes 600 kilogramů živé váhy.

„Je to pro lidi. Je to drahé, ale je to pro nás. Lidé z toho budou mít hezké zážitky,“ řekla pro Radiožurnál paní Mária, zatímco se v písařské dílně učila psát hlaholicí.

Podle paní Soni je lepší utrácet za oslavy než například zbrojit: „Radši toto než zbraně a všelijaké jiné hlouposti, do kterých se zbytečně dávají peníze. Toto je připomínka naší historie.“

Děvín: zavřeno

Lidé, kteří přišli oslavit svátek Cyrila a Metoděje, se ale do hlavního areálu hradu Děvín nedostali. Byl totiž uzavřený kvůli přípravám galavečera pro zvané VIP hosty.

Veřejnost mohla využít jen spodní část, která byla pod dohledem množství příslušníků bezpečnostních složek. Nejen hrad, ale i parkoviště pod ním bylo celé uzavřené. A všude hlídkovali policisté, popsal slovenský deník SME.

Přicházející smetánku pak od veřejnosti oddělovaly kovové zátarasy, u kterých stála ochranka a vojáci. Premiér Robert Fico se tam ale neukázal. Limuzína ho vyvezla přímo až k hradu.

„Pro koho bylo Ficovo divadlo na Děvíně? Program v publiku sledovalo asi 300 papalášů. Žádná veřejnost. Tu totiž vyhnali někam za hradby. Tam si to mohli pouštět na obrazovkách,“ prohlásil předseda opoziční strany Svoboda a Solidarita Branislav Gröhling.

Oslavy svátku Cyrila a Metoděje na hradě Děvín přes den pro veřejnost | Foto: Jaroslav Novák/TASR | Zdroj: Profimedia

Fico a obří show

Po setmění pak začal v kulisách hradní zříceniny galavečer, jehož součástí byl asi 45 minut dlouhý hudebně-taneční program.

Velkolepé představení připomínalo Cyrila a Metoděje jako dárce písma, které umožnilo starým Slovákům stát se uceleným národem. Za tanečníky a zpěváky se na velkoplošných obrazovkách promítaly výjevy z dějin Velké Moravy, hradní skálu pak rozzářila světelná show.

Na závěr večera si vzal slovo premiér Fico. Oproti svým předřečníkům se neomezil jen na slavnostní projev. S odkazem na dědictví Cyrila a Metoděje obhajoval svou suverénní politiku nebo vstřícnost k Rusku. „A budeme přes železnou oponu podávat ruku na mírovou spolupráci,“ hlásal.

Oslavy uzavřela slovenská hymna. Vůbec poprvé na státem pořádané akci zazněla v nové verzi, kterou loni nechalo nahrát ministerstvo kultury.

Tuto verzi přitom nepoužívají ani státní instituce, a vládní strany Směr či Hlas ji nevyužily ani na svých sjezdech, kde zaznívala hymna v tradiční podobě, připomněl slovenský Denník N.

Galavečer v rámci oslav svátku Cyrila a Metoděje na Děvíne v Bratislavě | Foto: Jaroslav Novák/TASR | Zdroj: Profimedia

Ke kritikům oslav se přidal i historik umění a galerista Andrej Jaroš, který v minulosti pracoval pro ministerstvo kultury a Památkový ústav SR. Vadil mu románský a gotický sloh, oba tvořily kulisy večerního vystoupení, přestože nepatří do doby Cyrila a Metoděje.

„Věrozvěstové křesťanské víry východního obřadu z území centra Byzance, Cyril a Metoděj přišli na naše území v roce 863, kdy nikdo na světě o lomeném oblouku, žebrových klenbách a celkově gotice ani neslyšel. Gotika se formovala ve Francii od poloviny 12. století,“ poznamenal.

Opozice také akci kritizovala kvůli ceně a požadovala podrobný rozpočet oslav. „Toto rozhodnutí je koncentrátem zvrhlosti smerácké politiky, způsobu, jak nakládají s našimi penězi,“ pronesl už v polovině června šéf opozičního Progresivního Slovenska Michal Šimečka.