Obrovské vítězství pro P. Diddyho a zásadní chyby žalobců. Raper 20 let vězení nedostane, míní experti

Tři trestné činy, ale jen jednou verdikt „vinen“. Newyorská porota ve středu vynesla verdikt nad raperem P. Diddym. Hudebník Sean Combs se podle ní provinil organizováním prostituce, v dalších dvou – závažnějších – bodech obžaloby zazněl výrok „nevinen“. Raperovi právníci byli po rozhodnutí poroty viditelně spokojení. Před budovou soudu se objímali a novinářům s úsměvem vykládali, že porotci dali Combsovi nový život. New York 6:40 4. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Právníci Seana Combse po oznámení verdiktu poroty | Foto: Jeenah Moon | Zdroj: Reuters

„Dnes byl skvělý den. Dnešek byl výhra. Dnešek byl vítězstvím všech vítězství pro Seana Combse a náš právní tým,“ řekl před budovou soudu Combsův hlavní obhájce Marc Agnifilo. Sám obviněný raper v soudní síni děkoval porotě, klekal si na kolena a směrem ke své rodině pronesl: „Jdu domů!“

Což ale není tak úplně pravda. P. Diddymu bylo ve středu zároveň zamítnuto propuštění z vazby, na výši trestu tak bude čekat za mřížemi. A ačkoliv se jeho obhájci snažili soudce přesvědčit, aby o délce raperova pobytu ve vězení rozhodl co nejdříve, soudce určil, že trest vyhlásí až 3. října.

Novináři v soudní síni pozorovali, jak se obviněný Combs hroutí na židli | Foto: Jane Rosenberg | Zdroj: Reuters

Tři obvinění

Za dva případy přepravy lidí za účelem prostituce Combsovi hrozí 20 let vězení, podle odborníků je ale těžké předpovědět, jak přísný trest mu nakonec soud uloží. Dodávají, že je navíc hned několik důvodů pro předpoklad, že hudebníkův trest bude podstatně kratší.

Obvinění proti P. Diddymu Spiknutí za účelem vydírání - Nevinen Obchodování s lidmi za účelem sexuálního vydírání (Cassie Ventura) - Nevinen Přeprava za účelem provozování prostituce (Cassie Ventura) - Vinen Obchodování s lidmi za účelem sexuálního vydírání (svědkyně vystupující pod jménem Jane) - Nevinen Přeprava za účelem provozování prostituce (svědkyně vystupující pod jménem Jane) - Vinen

„Soudci se téměř nikdy nepřibližují maximálním trestům,“ řekl například profesor na právnické fakultě Kolumbijské univerzity a bývalý federální prokurátor Daniel Richman deníku The New York Times.

Kromě organizace prostituce čelil hudebník ještě dvěma závažnějším obviněním, a to z obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování a z vyděračského spiknutí. Hrozilo mu až doživotí. V těchto bodech ho ale porota osvobodila.

A co může vzít soud v potaz při rozhodování o výši trestu? Prakticky cokoliv. Od charakteru a minulosti P. Diddyho až po jeho charitativní činnost či profesní úspěchy. Podle expertů navíc záleží i na tom, jak agresivní budou u soudu žalobci.

Ti už uvedli, že podle jejich předběžných výpočtů by měl Combs dostat za obě odsouzení nejméně 51 až 63 měsíců odnětí svobody, tedy zhruba čtyři až pět let, píše web americké CBS.

Žalobci mířili příliš vysoko

Už před středečním rozhodnutím poroty někteří experti upozorňovali, že žalobci si ukousli velké sousto, když se Combse pokoušeli usvědčit z vyděračského spiknutí. Obvykle se totiž taková obvinění vznáší proti vůdcům mafie či drogovým magnátům.

„Ukázalo se, že Combs je hrozný člověk, násilnický partner, šiřitel a konzument mezistátní prostituce. Ale ne šéf, který předsedá organizované zločinecké mašinérii,“ píše pro magazín New York bývalý federální a státní žalobce a vedoucí právní analytik CNN Elie Honig. Jeho analýza vyšla s titulkem „Jak obžaloba zmařila svůj případ proti Diddymu“.

Advokát David Ring, který zastupuje oběti sexuálního zneužívání, jde ve svých závěrech ještě dál. „Obžaloba to přehnala. Chtěli odsouzení na základe zákona proti organizovanému zločinu, aby pak mohli zabavit Combsův majetek. To se nyní nestane. Pro obžalobu je to prohra,“ uvedl Ring pro Los Angeles Times.

A s kritikou žalobců nešetřili ani další experti. „Prezentace obžaloby nebyla dostatečně přesvědčivá. Dopustili se řady strategických chyb a nevynucených omylů,“ řekl bývalý federální prokurátor Neama Rahmani v rozhovoru před vynesením rozsudku. Po vynesení rozsudku dodal, že to „byl nejdražší proces o prostituci v americké historii, obrovské vítězství obhajoby a obrovská prohra obžaloby“.

Sean Combs si po vynesené rozsudku klekl na kolena, lokty si opřel o židli, na které seděl, a hlavu zabořil do sedadla | Foto: Jane Rosenberg

Odmítnutí kauce

Dalším motivem, ke kterému se světová média i den po vynesení verdiktu poroty vrací, je zmíněný fakt, že soud odmítl Combse propustit z vazby. Jeho právní tým nabízel, že složí kauci jeden milion dolarů (téměř 21 milionů korun). Obhájce Marc Agnifilo argumentoval třeba tím, že hudebník má nezletilé děti a pětaosmdesátiletou matku, o které se musí starat.

Dodal, že Diddy se ještě před svým zatčením zúčastnil programu pro pachatele domácího násilí, aby se pokusil napravit své chování, a že od roku 2018 se násilí nedopouštěl. „Prostě si myslím, že bychom mu měli věřit,“ řekl Agnifilo.

Raper se dříve přiznal k domácímu násilí, které ale mezi řešenými obviněními nefigurovalo, nicméně popřel, že by ženy nutil k nedobrovolným sexuálním stykům – a porota mu uvěřila.

Jedna z hlavních svědkyň, Combsova bývalá přítelkyně hudebnice Cassie Ventura, však soud v dopise varovala, že hudebník představuje v případě propuštění nebezpečí.

Reakce na rozhodnutí poroty

Skupiny na ochranu žen a organizace bojující proti sexuálnímu násilí ocenily ženy, které přišly proti Diddymu svědčit, ale vyjádřily zároveň zklamání z rozsudku.

Arisha Hatch, výkonná ředitelka skupiny na obranu žen UltraViolet, odsoudila rozsudek jako „skvrnu na systému trestního soudnictví, který po desetiletí nedokázal pohnat k odpovědnosti násilníky, jako je Diddy“.

Verdikt vyvolal bouřlivé reakce i na sociálních sítích. Zpěvačka Kesha například zveřejnila vzkaz svědkyni: „Cassie, věřím ti. Miluji tě. Tvá síla je majákem pro každého, kdo přežil,“ napsala na sociální síti X.

Příznivci Combse se před budovou soudu radují | Foto: Brendan McDermid | Zdroj: Reuters