‚Obyčejně vede Amerika, teď je v závěsu.‘ Česko stojí v čele boje za svobodu, říkají američtí kongresmani

Spolupředsedové neformální skupiny přátel České republiky Lloyd Doggett a Mario Diaz-Balart byli mezi těmi, se kterými se setkal premiér Petr Fiala (ODS) ve Washingtonu. V Kongresu jim u busty Václava Havla předal stříbrné pamětní mince. Oba kongresmani, jeden demokrat, druhý republikán, se shodli na tom, že česká iniciativa na pomoc Ukrajině pomáhá prosadit americký balíček pomoci, který blokuje ve Sněmovně reprezentantů republikánská většina. Washington 15:11 19. dubna 2024

Když se premiér Petr Fiala (ODS) potkal s kongresmany republikánem Mario Diaz-Balartem a demokratem Lloydem Doggettem u busty Václava Havla v americké Kapitolu, slyšel od nich: „Je tu silná podpora z obou stran.“

Zákonodárci naráželi na americkou pomoc Ukrajině, za kterou se český předseda vlády snažil v Kongresu přimluvit. Se stejným záměrem v době, kdy Fiala USA opouštěl, přiletěl do Washingtonu ukrajinský premiér Denys Šmyhal.

Spojené státy by podle návrhu mohly Ukrajině poslat více než 60 miliard dolarů (asi 1,4 bilionu korun). K hlasování by mělo po průtazích dojít tuto sobotu.

Pomoc Ukrajině

Podle demokratického kongresmana Lloyda Doggetta je americká pomoc Ukrajině zdržována zasahováním Donalda Trumpa v Kongresu a jeho podporou Vladimira Putina, důležité ale podle něj je, aby prošla.

„My počítáme to zdržení ve dnech, Ukrajina v životech,“ komentoval pro Český rozhlas Doggett. Muniční iniciativa České republiky se podle něj ale podílí v Kongresu na změně nálad ohledně balíčku pomoci Ukrajině.

Premiér Fiala během návštěvy USA uvedl, že do české iniciativy na nákup munice pro Ukrajinu se zapojilo dvacet zemí a podařilo se sehnat 500 tisíc kusů dělostřelecké munice.

„Myslím, že to pomohlo zaplnit mezeru, kterou naše zdržení vytvořilo. Také je to takovým znamením, stejně jako řeč japonského premiéra v Kongresu minulý týden, že svět nás sleduje. Obyčejně Amerika vede, ale nyní jsme v závěsu. Jednou ze zemí, za kterou teď jdeme, je právě Česká republika,“ zhodnotil situaci Doggett.

Boj za svobodu

S Českem má Doggett spojeného hlavně Václava Havla. „Jeho portrét mi visí v kanceláři, je to jeden z mých hrdinů. Měl jsem tu čest se s ním osobně setkat, když byl stipendistou Klugeho programu v knihovně Kongresu,“ zavzpomínal.

Václav Havel je mezi hrstkou lidí, kteří mají svou bustu přímo v Kapitolu, sídle amerického Kongresu. V rozhovoru pro Český rozhlas to připomněl i republikánský kongresman Mario Diaz-Balart. Podle něj to dokazuje, že boj za svobodu a demokracii Američané vnímají velmi silně.

Diaz-Balart také zdůraznil, že státy jako Česko, Polsko a Litva mají ve svém současném vedení „boje za svobodu“ speciální váhu i díky své minulosti. „Není to něco, co jste si přečetli v knize, ale něco, co si vaši lidé protrpěli a nyní vám to přidává na váze a kredibilitě,“ myslí si Diaz-Balart.

Republikánský kongresman Fialovu návštěvu považuje za důležitou zejména v současné době. Českou republiku vidí jako zemi, která je v přední linii boje za lidská práva a důstojnost. Vyzdvihl například i český postoj k Číně a Tchaj-wanu.

Role Evropy

K další podpoře Ukrajiny je podle něj ve Spojených státech vůle, ale je ji velmi těžké prosadit v době, kdy chce USA poslat i podporu Izraeli a Tchaj-wanu. Věří nicméně, že další pomoc Ukrajině nakonec projde.

„Zůstávám optimistický, že velmi brzo uvidíme, že pokračujeme v pomoci. Samozřejmě našemu spojenci Izraeli proti tomu hrůznému útoku. Budeme se snažit potlačit šikanování od Číny,“ narážel republikánský kongresman na pomoc pro Tchaj-wan. „A taky snad uvidíte, že americký Kongres pomáhá Ukrajincům v boji proti tomu gangsterovi, kterým je Putin.“

Podle Diaz-Balarta je třeba ukázat Kongresu, jak pomáhá Evropa. „Myslím, že je fér po Evropě chtít, aby dělala v pomoci Ukrajině co nejvíc, protože ten konflikt je tam,“ uvedl kongresman.

„Čím víc Američané vidí, co dělají naši spojenci, tím jsou, myslím, ochotnější sami pomáhat. Nelze ale opomínat, že Rusko má také propagandistickou mašinérii. O to víc je pozitivní, že tu premiér Fiala je,“ zhodnotil Diaz-Balart návštěvu českého ministerského předsedy v USA.