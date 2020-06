Loď Ocean Viking se vrací na moře, kde bude znovu zachraňovat běžence

Loď vyplula v pondělí ráno z přístavu v Marseille a nyní míří do libyjských vod, kde bude poskytovat pomoc běžencům, kteří se ocitnou v krizové situaci ve Středozemním moři. Do cíle by měla dorazit ve čtvrtek. Jako prevence proti šíření koronaviru byla na palubě zavedena přísná pravidla.

Ničí motory člunů, lodě vytlačuje do tureckých vod. Řecko vůči migrantům ‚zásadně přitvrdilo‘ Číst článek

Vody Středozemního moře brázdí plavidla i jiných neziskových organizací poskytující pomoc běžencům. V neděli dorazila do sicilského přístavu Porto Empedocle loď německé neziskové organizace Sea-Watch, která v minulých dnech zachránila ve Středozemním moři 211 migrantů. Ty nyní čeká povinná dvoutýdenní karanténa.

V sobotu večer dorazila do jiného sicilského přístavu Pozzallo italská loď Mare Jonio neziskové iniciativy Mediterranea se 67 migranty na palubě.

Libye se stala důležitou křižovatkou pro migranty z Afriky, kteří prchají před válkami a chudobou do Evropy.

Většina běženců se na nebezpečnou cestu přes moře vydává na vratkých a špatně vybavených gumových člunech. Podle Mezinárodní organizace pro migraci od roku 2014 ve vlnách Středozemního moře zahynulo přes 20 tisíc lidí.