Loď vezoucí migranty se dočkala. Po několika dnech čekání na moři může zakotvit na Sicílii

Loď Ocean Viking s 570 migranty na palubě přistane v pátek na Sicílii. Po několika dnech čekání na moři italské úřady určily lodi přístav, oznámila v noci na pátek francouzská nevládní organizace Sos Méditerranée, která plavidlo provozuje. Podle představitelů organizace se situace na palubě v posledních dnech rychle zhoršovala. Řím 13:31 9. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Migranti na palubě lodi Ocean Viking | Foto: Jeremie Lusseau | Zdroj: Reuters

Nevládní organizace vyjádřila radost nad tím, že se cesta migrantů na moři chýlí ke konci. V posledních dnech na lodi začaly docházet zásoby léků a jídla, uvedla agentura AFP. „Lékařská služba zaznamenává čím dál víc případů psychických potíží,“ uvedla Sos Méditerranée. Ve středu posádka zachránila jednoho migranta, který skočil přes palubu do moře.

Ocean Viking je aktuálně jedinou civilní lodí, jež ve Středomoří poskytuje v nouzi pomoc migrantům plujícím z Afriky do Evropy. Italské úřady totiž několika dalším lodím nevládních organizací, mimo jiné plavidlům Open Arms, Sea Eye 4, Alan Kurdi, Sea Watch 3 a Sea Watch 4 a od víkendu také lodi Geo Barents, nepovolily další vyplutí na moře. Zdůvodňují to technickými a bezpečnostními nedostatky plavidel pro záchranu tak velkého množství lidí.

Počet migrantů, kteří letos připluli do Itálie, se ve srovnání s loňským rokem fakticky ztrojnásobil. Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) do Itálie tímto způsobem přicestovalo přes 22 tisíc lidí, a to hlavně z Libye a Tuniska.

Podle IOM ve Středozemním moři na cestě do Evropy zemřelo či je pohřešováno bezmála 900 migrantů, což je dvakrát více než loni. Jedná se také o nejvyšší číslo od roku 2018. Nejvíce lidí zemřelo či je pohřešováno ve střední části Středozemního moře.